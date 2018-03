Disturbi della crescita | un problema per 3 bambini su 100 in Italia

meteoweb.eu

: Una bellissima iniziativa: Microsoft metterà in contatto aziende e lavoratori affetti da disturbi dello spettro aut… - Iescum : Una bellissima iniziativa: Microsoft metterà in contatto aziende e lavoratori affetti da disturbi dello spettro aut… - Hafricah : La mancata consapevolezza dei propri disturbi di memoria (#anosognosia) può predire lo sviluppo della demenza di… - PsicologiOPL : I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si impongono oggi all’attenzione della società, in quanto presenti e… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Io disordinisono un’alterazione del normale ritmo di sviluppo del bambino, una delle più frequenti richieste di valutazione pediatrica in, che coinvolge circa il 3 percento dei. Il peso e la statura possono dare un’idea piuttosto precisanormalità di sviluppo. Tuttavia, il concetto di“normale” ha dei margini ampi e viene definito rispetto a dati statistici raccolti su un gran numero di soggetti. Per questo motivo, la preoccupazione per il corretto sviluppo del bambino è all’ordine del giorno nelle famiglie e può essere fonte di stress per i genitori. Bisogna tenere sotto controllo l’accrescimento del proprio figlio anche in modo autonomo, senza doversi recare necessariamente dal medico. Tramite il Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) “Family Health” pensato da Biomedia come banca dati, protetta e riservata, dove ...