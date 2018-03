Disponibile per Android il player dinamico di YouTube | presto anche il tema scuro | foto

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento Disponibile (patch 1.12) per PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.12 per PC La versione per PC ha un peso di circa 1.5 Gigabytes Risolti alcuni problemi minori fra cui quello delle porte che non apparivano in determinate condizioni. Ecco le note di rilascio in inglese La Patch verrà rilasciata con ogni probabilità anche […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile (Patch 1.12) ...

Ni no Kuni II Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Ni no Kuni II: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Ni no Kuni II per PC Windows gratis con crack Ni no Kuni II Free Download PC Il bellissimo gioco Ni no Kuni II è appena arrivato nei negozi e online. Era attesissimo e sono davvero […]

Windows Server 2019 : Disponibile al download per gli Insider : Il tema di sviluppo per Windows Server ha, da poco, annunciato la possibilità di scaricare in anteprima la prima build di Windows Server 2019. Dietro l’OS Stando alle informazioni condivise da Microsoft, il nuovo OS dedicato ai Server, sarà basato sui punti forti di Windows Server 2016; la versione che ha ricevuto maggiore share e un’alta velocità di adozione. Questa nuova Build evidenzia un OS strutturato per sfruttare a pieno la nuova ...

A Way Out è ora Disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Oggi Electronic Arts, in collaborazione con Hazelight Studios, annuncia l'uscita di A Way Out, il videogioco d'azione ed avventura tutto in co-op, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC, già recensito sulle nostre pagine. Sviluppato dai creatori di uno dei titoli indie più acclamati dalla critica, Brothers - A Tale of Two Sons, in A Way Out i videogiocatori impersoneranno Leo e Vincent, due detenuti che dovranno trovare insieme ...

Shadowgun Legends - Disponibile negli store lo shooter-rpg per Android ed iOS : Lo studio ceco Madfinger Games ha da poco rilasciato Shadowgun Legends, nuovo capitolo della sua saga di sparatutto dedicata ai dispositivi Android ed iOS. Shadowgun Legends è uno shooter multiplayer con componenti Rpg (equipaggiamenti, livelli, quest) che offre ai giocatori una campagna single player in cui affronteranno il “Tormento” – fazione aliena che sta devastando l’universo in cui è ambientato il gioco -, una ...

Samsung Pay Disponibile sin da oggi per i clienti Unicredit : ... Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note8, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy A8, GalaxyA5 , 2017, , GalaxyA5 , 2016, , Gear S3 frontier, Gear S3 classic e Gear sport.

Skype : la versione Dekstop per Windows ritorna Disponibile : Dal 19 febbraio Microsoft ha interrotto il rilascio della versione WIN32 di Skype per Windows a causa di una grave vulnerabilità pericolosa per la sicurezza degli utenti. Il Colosso di Bill Gates, in quella occasione, aveva invitato a scaricare la UWP di Windows 10 oppure l’app per Windows 8 nel frattempo che il team di developer potesse rilasciare una nuova versione completamente priva della vulnerabilità riscontrata. Ecco, questa nuove ...

Ni no Kuni II è ora Disponibile per PC e PS4 : I giocatori potranno così costruire negozi, fattorie, caserme e una vasta gamma di strutture per incrementare l'economia di Evermore e fornire nuovi equipaggiamenti a Evan e i suoi alleati, mentre si ...

Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom è ora Disponibile in Italia per PS4 e PC : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, già recensito sulle nostre pagine, è ora disponibile per PlayStation 4 e PC, con le versioni digitali che saranno scaricabili da domani 23 marzo. Sviluppato dal celebre studio di LEVEL-5 Inc., con la partecipazione dell'ex animatore dello Studio Ghibli, Yoshiyuki Momose, e le fantastiche musiche di Joe Hisaishi, Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom è pronto a incantare i ...

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un ...

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista miglioramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture ...

Sea of Thieves Disponibile al download per Windows 10 e Xbox One : Dopo mesi di beta privata e pubblica, Sea of Thieves, l’esclusiva Microsoft che sembra stare avendo per adesso un grande successo spinto anche dai vari Youtubers di tutto il mondo, è adesso ufficialmente disponibile al download per Windows 10 (esclusivamente tramite il Microsoft Store) e Xbox One. Descrizione Gli acclamati sviluppatori di Rare ritornano con un gioco di avventura in un mondo condiviso per vivere l’esperienza più ...

In uscita Sea of Thieves oggi 20 marzo per Xbox One e PC : Disponibile un aggiornamento “bizzarro” : Sea of Thieves, la nuova esclusiva Microsoft, esce oggi (martedì 20 marzo) per Xbox One e PC e rappresenta una delle esclusive di punta del colosso di Redmond per questo 2018. Il titolo permetterà ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura per i Sette Mari, indossando i panni di un pirata e connettendosi online per incontrare, collaborare o scontrarsi con altri giocatori. Per l'occasione, il team di Rare ha in serbo un piccolo aggiornamento day ...