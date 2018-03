Diritti tv | tra Mediapro e Sky è braccio di ferro sui pacchetti

Mediapro - Diritti tv 64 milioni alla Serie A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio - ora partono le trattative : Mediapro, diritti tv 64 milioni alla Serie A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - filtra ottimismo da incontro MediaPro con vertici : L'atteso incontro a Milano tra MediaPro, Infront e Lega potrebbe aver sbloccato la partita sui Diritti tv del campionato di Serie A. Il vertice, spiegano fonti vicine all'advisor, sarebbe stato molto proficuo. Gli spagnoli (che si sono aggiudicati l'asta per i Diritti della Serie A 2018-21 dietro pagamento di 1,05 miliardi di euro annui) hanno infatti incontrato l'ad di Infront, Luigi De Siervo, e il sub-commissario della Lega, il legale Paolo ...

Diritti tv Serie A - filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro - Infront e Lega : Continuano gli incontri per sbloccare l'empasse sui Diritti tv della Serie A: passi in avanti dopo il vertice a tre a Milano. L'articolo Diritti tv Serie A, filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro, Infront e Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Mediapro a cena con i club per tranquillizzarli : Mediapro sta organizzando una cena giovedì con i club di Serie A per tranquillizzare i dirigenti, alcuni dei quali allarmati ieri durante l'assemblea dalla lettera con cui la società audiovisiva ...

Diritti tv - giovedì possibile incontro tra Mediapro e i club di Serie A : Al centro del confronto i dubbi degli spagnoli sul dettato dell'Antitrust riguardante pacchetti e possibilità di autoprodurre contenuti. L'articolo Diritti tv, giovedì possibile incontro tra Mediapro e i club di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro incontra Mediaset - Tim - Perform e Sky : Settimana importante per la questione relativa ai Diritti televisivi della Lega di Serie A che oggi ha eletto a Milano il nuovo presidente Gaetano Miccichè. Gli spagnoli di Mediapro, dopo il via libera dell'Antitrust quattro giorni fa, devono stringere i tempi. Nelle prossime ore il presidente di Mediapro, Jaume Roures, a quanto si apprende, è atteso in Italia per delle riunioni con alcune banche come Unicredit e Intesa Sanpaolo e ...

Diritti tv Serie A - si attendono le garanzie di Mediapro : poi via alle trattative con le tv : Il via libera da parte dell'Antitrust è stato accolto positivamente da Mediapro L'articolo Diritti tv Serie A, si attendono le garanzie di Mediapro: poi via alle trattative con le tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - ok dell’Antitrust a Mediapro. “Ma dovrà vendere in maniera equa e non potrà trasmettere le partite” : L’Antitrust dà il via libera all’assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro. Ma l’Autorità puntella il perimetro d’azione entro il quale la società – propostasi come intermediaria – dovrà operare. Pur avendo ritenuto conformi alla Legge Melandri i criteri adottati nel corso della procedura portata avanti dalla Lega Calcio e dall’advisor Infront, nel testo della delibera si specifica che ...

Diritti Tv : Malagò incontra l’Antitrust : Si è svolto nel pomeriggio di ieri incontro fra Giovanni Malagò, commissario della Lega di Serie A, nonché presidente del Coni, e Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, chiamata a esprimersi sull’assegnazione dei Diritti tv del massimo campionato per il prossimo triennio alla società spagnola Mediapro, che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un’offerta da un miliardo e 50 milioni a stagione. La ...

Salute - Petrangolini : “L’area dedicata ai Diritti del malato grande innovazione” : Salute, Petrangolini: “L’area dedicata ai diritti del malato grande innovazione: Lazio prima in Italia” “Con la legislatura che si apre il Lazio diventerà la prima... L'articolo Salute, Petrangolini: “L’area dedicata ai diritti del malato grande innovazione” proviene da Roma Daily News.

Sciopero generale "per i Diritti delle donne" : a rischio trasporti - treni - aerei e scuole : Sciopero generale l'8 marzo, a rischio traporti locali, treni, aerei e scuole per la serrata di 24 ore indetta per i comparti pubblici e privati dai sindacati Usb e Usi. Nessuno Sciopero invece per i taxi. I...

A Modena Giornata della Donna incentrata sul lavoro e i Diritti : Donne e scienza e il lavoro delle donne nell'immaginario letterario sono i temi dell'incontro del 26 marzo che vedrà come relatrici Silvia Pecorari, consigliera di Confindustria Emilia Gruppo ...

Diritti gay - Anagrafe di Torino dice no a trascrizione atto nascita di gemelli avuti in Canada da una coppia di uomini : No alla trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini attraverso la gestazione per altri. Perché l’attuale vuoto normativo non consente di estendere il documento al genitore non biologico. Ma il caso, avvenuto a Torino, potrebbe aprire la strada a un ampliamento dei Diritti delle coppie dello stesso sesso. Palazzo Civico infatti ha interessato l’avvocatura di Stato chiedendo che fornisca ...

[Il ritratto] I no a Craxi - gli scontri con Dell'Utri e le battaglie per i Diritti. L'indipendenza a tutti i costi del maratoneta Mentana : E durante il G8 di Genova fa cronaca : che vuol dire non essere molto teneri con il governo. Non vota Forza Italia. Anzi, non vota proprio, a scanso di equivoci: «Ho smesso di votare nel '94. Sono ...