Diego Maradona | le FOTO sulla panchina del Fujairah FC

Diego Armando Maradona Junior : il figlio si chiamerà come lui e il padre : Diego Armando Maradona nonno a marzo: il nipote si chiamerà come lui È un periodo d’oro per Diego Armando Maradona Junior. Il ragazzo ha stretto ancora di più il legame con il padre Diego Armando Maradona e sta per diventare a sua volta genitore. La moglie Nunzia è infatti incinta e il parto è previsto […] L'articolo Diego Armando Maradona Junior: il figlio si chiamerà come lui e il padre proviene da Gossip e Tv.