Di Maio sbaglia a voler fare il premier a ogni costo Senza Forza Italia non si fa

Salvini : «Di Maio sbaglia se dice “o io o niente”» : Bonafede (M5S) questa mattina aveva detto: «Di Maio premier o nessun governo». Scelti i capigruppo di Camera e Senato, Gelmini e Bernini per Fi; Delrio e Marcucci nominati per il Pd; Grillo e Toninelli per il M5S.

Camera - Di Maio chiude al condannato Romani. Lui : “Sbagliato come padre”. E Morra : “Anche la Lega ha un problema” : Luigi Di Maio ha chiuso ai condannati. Per la presidenza delle Camera, dice il leader pentastellato, il Movimento 5 stelle non accetterà nomi di persone sotto processo o già titolari di sentenze passate in giudicato. Un post, quello dell’aspirante premier, in cui non si facevano nomi ma che arriva nei giorni in cui i rumors ne suggeriscono sopratutto uno: quello di Paolo Romani. Con i pentastellati che rivendicano la presidenza della ...

Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...

Di Maio sfida De Luca Jr. A Domenica Live dice : &qout;chi sbaglia è fuori - pena la querela&qout; : Il guanto della sfida è stato lanciato. Dal blog delle stelle Di Maio sfida De Luca Jr e scrive «aspetto la querela», ed esprime solidarietà alla giornalista di Fanpage strattonata alla convention di ...

Di Maio : 'La signora De Falco denunci - vanno accertati i fatti. Rimborsopoli? Chi ha sbagliato deve rinunciare' : 'Quando ci sono casi di violenza è difficile. Oggi ho chiamato il comandante De Falco e gli ho chiesto chiarimenti. Lui ha smentito. Ma la violenza sulle donne non è mai accettabile, chiedo quindi ...

Di Maio a Domenica Live : 'Chi ha sbagliato rinunci o lo denuncio' : Luigi Di Maio ospite a Domenica Live espone il suo programma elettorale e replica allo scandolo di Rimborsopoli che ha colpito alcuni parlamentari pentastellati: "Grazie a 'Le Iene' abbiamo saputo che ...

Di Maio - congiuntivo infinito : ne sbaglia tre in una volta sola : Luigi Di Maio ci casca ancora una volta. Sempre il congiuntivo, quel maledetto. Presentando la proposta di un patto che impegni tutti i partiti a dimezzare lo stipendio dei parlamentari, il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha postato su Instagram la foto del foglio con il testo. Puntualmente zeppo di errori grammaticali."Io sottoscritto - si legge nel documento ambiziosamente intitolato Impegno politico per dare un governo ...

Caso rimborsi - Di Maio : 'Oggi vedrete tutti i conti - ma ho sbagliato a fidarmi' : Il leader dei 5 Stelle ha chiesto al Mef il resoconto delle restituzioni dei suoi parlamentari. 'Questa storia si trasformerà in un boomerang per gli altri partiti' -

