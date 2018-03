Di Maio | ' Premiership? Conta volontà del popolo | oltre 32% al M5s'

Di Maio non molla la premiership : "Conta la volontà del popolo : il 32% ha votato me come premier - il 17% per Salvini" : "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier. Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. E' la volontà popolare quella che conta. Farò di tutto affinché venga soddisfatta. Se qualche leader politico vuole ...

Governo : Giorgetti - se Di Maio vuole premiership la chieda a Pd : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Se non si chiude un accordo con il centrodestra “i 5 Stelle hanno la possibilità di chiederlo al Pd. Magari il Pd riconosce la premiership a Di Maio. Anche se mi sembra molto, molto improbabile” che i renziani possano accettarlo, “ma mai dire mai”. Lo ha detto a Matrix su Radio 105 il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti. L'articolo Governo: Giorgetti, se Di Maio vuole ...

Salvini - Di Maio sbaglia su premiership : ANSA, - ROMA, 27 MAR - "Se Di Maio dice 'o io premier o niente' non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicendo o ...

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

È già duello sulla premiership. Di Maio : niente ministri di Fi : In questa partita c’è uno sconfitto e ci sono troppi vincitori. Lo sconfitto è Silvio Berlusconi, i vincitori sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E questa, di solito, non è la migliore condizione per agevolare un accordo. Logica vorrebbe che tra i due futuri contendenti, ci sia, alla fine, un terzo nome a godere di una sintesi, l’unica possibile p...

Il M5s festeggia ma non si accontenta. Ora punta alla premiership con Di Maio : 'Una giornata che non dimenticheremo', commenta il leader protagonista della partita più importante -

Primo round a Di Maio e Salvini. Rebus premiership - già si guarda a Mattarella : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

Presidenze - patto tra Salvini e Di Maio. Premiership : c’è l’ipotesi terzo nome : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato al massimo sabato. Berlusconi stretto in un angolo: «Perché Luigi non mi chiama?»