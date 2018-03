M5S : Di Maio premier o nessun governo : Le parole del deputato 5Stelle Alfonso Bonafede: «Il voto dei cittadini va rispettato. Porteremo avanti tutte le nostre promesse fatte in campagna elettorale»

“Di Maio premier o nessun governo” : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica”. A dirlo a ’24Mattino’, sulle frequenze di Radio 24, è Alfonso Bonafede, indicato al ministero della Giustizia nel governo M5S definito e presentato all’opinione pubblica prima delle elezioni. ‘A queste elezioni i cittadini hanno ...

Governo - Di Maio : “non rinuncio a premier”/ Salvini “meglio un Mister X”. M5s “Lega ministeri più importanti” : Trame Governo, Di Maio non rinuncia al premier: Salvini punta su Mister X (Cottarelli?) mentre i M5s rilanciano, "alla Lega i ministeri più importanti". Veti incrociati e scenari(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:53:00 GMT)

"Di Maio premier - alla Lega i ministeri più importanti" : l'ipotesi si fa strada : Un'ipotesi, per ora. Una prospettiva concreta, secondo alcuni osservatori. I contatti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono costanti e ci sarebbe sul piatto anche una sorta di offerta del leader del M5s: "...