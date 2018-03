“Di Maio premier o nessun governo”

Salvini : “Non è o io premier o la morte” | “Di Maio è affidabile” : Salvini: “Non è o io premier o la morte” | “Di Maio è affidabile” Il leader della Lega: “Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza”. Poi elogia Di Maio: “Il M5s si è dimostrato affidabile”. Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: “Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di […]

Di Maio - “Salvini mantiene parola”/ Sfida M5s-Lega per Governo : “Dialogo con tutti”. Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora Sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi, tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Gli consigliai di passare al Pd e di diventarne il capo. Bersani? Chieda scusa e rientri nel partito” : “Pier Luigi Bersani? Secondo me, coi suoi, dovrebbe chiedere scusa e rientrare nel Pd”. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista analizza gli attuali scenari post-elettorali, dicendosi convinto di un accordo tra Lega e M5S: “Questo è il governo che hanno in mente Salvini e Di Maio, ma aspettiamoci una sorpresa da Berlusconi, il quale vorrà la ...

Salvini a Di Maio : “Dica quello che vuole ma il centrodestra è la prima coalizione” : Si è aperto il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, e questa mattina Salvini ha lanciato un messaggio chiaro al leader pentastellato: "Di Maio può dire quello che vuole, ma la prima coalizione uscita dalle urne è quella di centrodestra e noi ragioniamo da persone concrete su quello che è il governo da dare agli italiani".Continua a leggere

Governo - Ceccanti (Pd) : “Di Maio e Salvini? Sedicenti vincitori. Il nostro sostegno? Ogni cosa a suo tempo” : Il Governo? “Lo faccia chi ha vinto le elezioni, il ruolo del Pd sarà quello di stare all’opposizione”, ripetono dal 5 marzo i vertici dem, chiudendo, seppur con diverse sfumature, all’ipotesi di appoggi esterni a un Governo a 5 Stelle o del centrodestra. Eppure, in casa dem, c’è anche chi, come il neoeletto deputato Stefano Ceccanti, di fatto smentisce questa ricostruzione: “Se Mattarella ci chiedesse di ...

Rosato (Pd) : “Di Maio vuole fare il presidente della Camera - noi non siamo ostili” : Secondo il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il capo politico del M5s Luigi Di Maio vuole essere il prossimo presidente della Camera: "Abbiamo votato Di Maio alla Camera una volta e non siamo ostili".Continua a leggere

“Di Maio è gay. Ecco con chi sta. Bomba clamorosa sganciata sul leader dei Cinque Stelle : “Sta proprio con lui. Ma non lo dico per offenderlo” : “In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l’altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente”. Parole clamorose su Luigi Di Maio che arrivano nel corso del programma Quelli che dopo il tg, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai 2. Non è certo la prima volta che ...

Governo - Mastella : “Di Maio ha il 32%… che cacchio pretende?”. “Alleanza Lega-M5S? Perderebbero metà dei voti” : “Ho accompagnato mia moglie e sono venuto a Roma a trovare i nipotini. Sul Governo è dura: il centrodestra ha il 37%, ed è quello più vicino a maggioranza. Di Maio ha il 32% e pretende di governare per forza, ma le maggioranze sono distanti: trovo errato tirare per la giacca il presidente Mattarella. L’unico Governo politico possibile sarebbe quello tra Lega e 5 Stelle, ma entrambi sono consapevoli che unendosi perderanno metà dei ...

Governo - Di Maio ci riprova : “Disposti a un confronto - i cittadini ci guardano”. E cita il presidente della Cei e De Gasperi : cita il presidente della Cei e Alcide De Gasperi, ma dice di voler “far nascere il primo Governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini“. Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente dei Cinquestelle, insiste e lancia un nuovo appello alle altre forze politiche per un confronto che produca una collaborazione in Parlamento e la formazione di un esecutivo. Riprendendo le parole del presidente dei vescovi italiani, ...

Santanchè (FdI) : “Di Maio schizofrenico - vuole governare a tutti i costi per il vincolo di mandato. Ora o mai più!” : Secondo Daniela Santanchè (FdI), ospite a Omnibus (La7) “Luigi Di Maio sta avendo un comportamento schizofrenico. Prima delle elezioni ha sempre ribadito il no a qualsiasi alleanza di governo ora, pur di governare, apre ad altre forze politiche e non vuole immediatamente nuove elezioni perché altrimenti, secondo lo statuto M5s, sarebbe fuori per il vincolo del secondo mandato” L'articolo Santanchè (FdI): “Di ...

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Ha dimostrato notevole intelligenza politica. Se diventa la sinistra italiana - lo voto” : “Di Maio ha cambiato l’andamento del M5S, che adesso non è più movimento, ma un partito”. Inizia così a Dimartedì (La7) l’endorsement del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, nei confronti di Luigi Di Maio. “Contrariamente a quello che io finora avevo pensato di tutto il M5S, che era nato per spianare tutti gli altri” – continua – “Di Maio ha dimostrato una intelligenza politica ...

Di Maio : “Dialogo con tutti” : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Bagno di folla ad Acerra per il leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha fatto tappa in Campania per festeggiare il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle nel suo collegio. Prima dell’appuntamento in Piazza G. Leone nella ‘sua’ Pomigliano d’Arco, Di Maio ha salutato i cittadini di Acerra. In un video postato su Instagram si vede il candidato premier pentastellato salire sul predellino del ...

Elezioni 2018 - Appendino : “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” : “Luigi ha tutte le capacità per dare un governo al paese con la sua squadra e ha molta fiducia nel Presidente della Repubblica. Quindi fiducia nel Presidente Mattarella e fiducia in Luigi Di Maio.” Così la sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato il successo elettorale dei Cinque stelle L'articolo Elezioni 2018, Appendino: “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.