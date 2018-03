Di Maio | premier? Conta la volontà popolare e noi abbiamo il 32%

Di Maio : 'Premiership? Conta volontà del popolo : oltre 32% al M5s' : "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini Premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier". ...

Governo - Di Maio tra tattica e rottura : "Non rinuncio a fare il premier" : Solo tattica o prima spaccatura tra Movimento 5 Stelle e Lega? Difficile a dirsi. Ma pare che Luigi Di Maio non sia affatto propenso a rinunciare alla premiership. "Io non posso e non intendo rinunciare a guidare il Governo", avrebbe detto nelle ultime ore il grillino. Un messaggio che ha fatto infuriare Matteo Salvini. Tanto che, dopo essersi detto "prontissimo" a fare il presidente del Consiglio, ma non a tutti i costi ("Non è o me o la ...