Di Maio premier | alla Lega i ministeri più importanti | l' ipotesi si fa strada

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

Confronto Lega - M5s per il governo. Di Maio : 'Premier? Io non ci rinuncio' : Si va verso l'intesa sui programmi ma manca ancora da sciogliere il nodo sul nome per Palazzo Chigi. Salvini apre al reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei pentastellati -

Un premier Mister X tra Salvini e Di Maio. E si fa largo Cottarelli : Il gioco delle combinazioni. Tra numeri che da soli non bastano, nomi che da soli non rinunciano, politici nuovi che si affacciano e politici vecchissimi pronti a rientrare dalla finestra, alleanze ...

L’offerta di Di Maio alla Lega “A voi i ministeri importanti”. Salvini : ma il premier sia terzo : A un certo punto, lo scambio di poltrone sarà inevitabile. Sarà quello il momento in cui Luigi Di Maio offrirà il suo compromesso a Matteo Salvini: «Siamo pronti a offrirgli i ministeri più importanti». In cambio, il leader grillino vuole che venga rispettata l’unica condizione che lo vede irremovibile: «O faccio io il premier o non se ne fa nulla»...

SCENARIO/ 'Lo schema di M5s : fallimento di Salvini e Di Maio premier' : Salvini ha fretta. Il segretario della Lega ieri ha sdoganato il reddito di cittadinanza , modificato, . La trappola di Di Maio è pronta a scattare.

Governo - Salvini : 'Io premier? Non è o me o la morte' - Poi l'elogio a Di Maio : 'Si è dimostrato affidabile' : "A me - ha spiegato - interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24. Ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte". "Non ...

DI Maio-CENTRODESTRA - GRILLO ‘LODA’ SALVINI/ Governo - tra il nodo premier e le aperture Lega-M5s : Governo, Di Maio apre al Centrodestra mentre Beppe GRILLO "loda" SALVINI e il suo mantenere promesse: le aperture di M5s-Lega-Berlusconi sui temi in programma e il nodo premier(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Salvini avverte : «Prossimo premier sarà di Centrodestra». Stop di Di Maio : Il leader della Lega: presidente del prossimo governo dalla coalizione che ha preso più voti. Di Maio apre al confronto con tutti sottolinea: noi primo partito, si tenga conto del risultato ...

È già duello sulla premiership. Di Maio : niente ministri di Fi : In questa partita c’è uno sconfitto e ci sono troppi vincitori. Lo sconfitto è Silvio Berlusconi, i vincitori sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E questa, di solito, non è la migliore condizione per agevolare un accordo. Logica vorrebbe che tra i due futuri contendenti, ci sia, alla fine, un terzo nome a godere di una sintesi, l’unica possibile p...

Governo - Salvini avverte Di Maio : 'Premier di centrodestra' : Le Lega e M5S sempre più vicini, ma resta il nodo premiership. Per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato l'asse ha tenuto, ma ci ha pensato Matteo Salvini a lanciare l'alert, su eventuali fughe ...