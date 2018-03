Di Maio passa al contrattacco | Farò di tutto per fare il premier

L'intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio passa dal Parlamento : "Io andrò dal presidente della Repubblica con i nostri dieci punti più importanti", dice Matteo Salvini a TeleLombardia. E tra i dieci punti c'è anche il superamento della legge Fornero, pietra miliare della campagna elettorale leghista, condivisa dal M5s: Salvini vorrebbe proporla subito, già nella discussione sul Def. Perché L'intesa politica con Luigi Di Maio ("Conoscenza recente ma quel che ha detto ha ...

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Gli consigliai di passare al Pd e di diventarne il capo. Bersani? Chieda scusa e rientri nel partito” : “Pier Luigi Bersani? Secondo me, coi suoi, dovrebbe chiedere scusa e rientrare nel Pd”. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista analizza gli attuali scenari post-elettorali, dicendosi convinto di un accordo tra Lega e M5S: “Questo è il governo che hanno in mente Salvini e Di Maio, ma aspettiamoci una sorpresa da Berlusconi, il quale vorrà la ...

Di Maio incontra i parlamentari eletti : 'Per il governo devono passare per forza da noi' : 'Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini, a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica ...

Elezioni : Di Maio - o si passa da noi o si torna a votare : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Poichè in base ai sondaggi Fi e Pd insieme non raggiungono il 51 per cento, “o si passa da noi o si torna a votare”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5 L'articolo Elezioni: Di Maio, o si passa da noi o si torna a votare sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Sgarbi passa dall’insulto alla predica : “L’Italia di Di Maio? Quella di chi non ha mai fatto nulla…” : “Caro Di Maio, si vede che sei ignorante…”. La guerra elettorale di Vittorio Sgarbi continua su un piano differente da quello adottato nelle ultime settimane, abbandona l’insulto e passa al tono paternalistico: “Mi dici paracadutato, ma parli per sentito dire… lo hai mai usato un paracadute? Io cammino da anni, ho visto chilometri di musei, vado di città in città. Tu non hai fatto ...

Di Maio al Secolo XIX : «Il governo passa da noi» : Le parole del candidato dell’M5S al Secolo XIX: «Berlusconi e Renzi hanno fallito, non avranno il 51%». Nel pomeriggio, comizio al teatro Stabile

Luigi Di Maio : «Il governo passa da noi» : Le parole del candidato dell’M5S al Secolo XIX: «Berlusconi e Renzi hanno fallito, non avranno il 51%». Nel pomeriggio, comizio al teatro Stabile

Elezioni : candidato Leu a Di Maio - M5S in corsa sbianchetta da web passato Fi (2) : (AdnKronos) - "Non vorrei che ci fossero malintesi - aggiunge poi l'esponente di Leu in un successivo post - ognuno ha la sua storia, so bene che molti eletti e candidati 5 stelle hanno delle storie politiche molto diverse, proprio perché il Movimento raccoglie tanti delusi dei due vecchi poli nati

Elezioni : candidato Leu a Di Maio - M5S in corsa sbianchetta da web passato Fi : Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Caro Di Maio, conducendo una semplice ricerca sui candidati con cui mi confronterò nel collegio uninominale di Torino 1, ho scoperto una cosa curiosa". Inizia così la lettera che Marco Grimaldi, candidato Leu alla Camera per il Collegio Uninominale Torino 1, indirizza a

Di Maio a Breda : in passato qui sinistra : 20.54 "Un tempo, fuori da questi cancelli venivano i leader della sinistra, oggi la sinistra svende i gioielli di Stato a grandi gruppi stranieri per la religione della riduzione del debito: peccato che poi il debito non si riduce". Così Di Maio,candidato premier M5S ai lavoratori della Breda Menarinibus, di recente privatizzata. "Quando saremo al governo -dice ancoraci riprenderemo i nostri gioielli di Stato, perché queste aziende oggi non ci ...

Elezioni - Tommasi (Fi) : “Di Maio? Sentirlo parlare fa passare la voglia di vivere”. Battibecco con Stefano Feltri : “Di Maio? Sentirlo fa passare la voglia di vivere. Non è neanche tanto credibile. Dice delle cose così banali e così scontate che è una perdita di tempo stare ad ascoltarlo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Paola Tommasi, braccio destro di Renato Brunetta, collaboratrice di Libero e probabile candidata di Forza Italia alle prossime Elezioni politiche. “Delle liste non so niente” – precisa – “però abbiamo un programma chiaro, con ...