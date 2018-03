Denunciò molestie in tv L' Arma | Ha leso istituzione

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018) Ha raccontato, in un'intervista televisiva non autorizzata, le, anche sessuali, subite ad opera di un suo superiore. Adesso nei confronti della donna, carabiniere scelto che all'epoca dei fatti denunciati in servizio al nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Firenze, l'ha aperto un procedimento disciplinare. La notizia è stata data dal sito GrNet.it, che spiega che la donna, assistita dagli avvocati Giorgio Carta e Maria Laura Perrone, deve difendersi entro 60 giorni dalle accuse disciplinari. L'intervista incriminata è stata rilasciata a 'Presa Direttà in onda su Rai3 il 10 marzo scorso.La militare ha raccontato della denuncia disubite in caserma che portò il tribunale militare di Roma, il 17 gennaio 2016, a condannare in primo grado, a 9 mesi di reclusione e al risarcimento danni, il maresciallo, imputato di minacce ad inferiore. ...