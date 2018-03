Def | Meloni | no a documento predisposto da governo Gentiloni

meteoweb.eu

: Def, Meloni: ' Governo scaduto non ipotechi futuro italiani predisponendo Def nei prossimi giorni - - Agenparl : Def, Meloni: ' Governo scaduto non ipotechi futuro italiani predisponendo Def nei prossimi giorni - - elvialorena50 : Meloni, vergogna di Stato sugli immigrati. La denuncia: 'Che cosa non vogliono dirvi' - Chiara55840007 : RT @Libero_official: Il durissimo intervento di Giorgia Meloni: 'La vergogna contro cui ci opporremo in ogni modo' -

(Di martedì 27 marzo 2018) Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “e ilscaduto non si azzardino, con un golpe di sapore sudamericano, a ipotecare il futuro degli italiani, predisponendo il Def in questi giorni. Sarebbe un colpo di Stato economico che impedirebbe al futurodi mettere in campo le proposte economiche condivise da milioni e milioni di italiani”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia.“L’Europa stessa -aggiunge- ha precisato che il termine del 30 aprile non deve intendersi come perentorio. Chi governa la futura Italia non può essere ingabbiato dalle scelte di chi ha già fallito e ha già dimostrato tutta la sua prostrazione e sudditanza verso l’Europa. è il tempo di una programmazione economica sovrana e non da coloni”. L'articolo Def:, no adasembra essere il ...