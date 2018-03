De Laurentiis ‘vota’ la rivoluzione | “Serie A a 16 squadre”

calcioweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) La riforma dei campionato fa sempre molto discutere, il presidente del Napoli De‘vota’ lain Serie A e nel dettaglio un torneo addirittura a 16 squadre: “io da sempre sono per i grandi cambiamenti. Penso che la Serie A dovrebbe tornare ad essere a 16 squadre come nel 1986. Il numero di squadre andrebbe ridotto per tutto il calcio europeo. nfantino voleva proporre un’altra competizione che avesse come protagonisti i top club europei e noi abbiamo rifiutato. E’ impossibile aggiungere sempre e non sottrarre mai. Io sono per un campionato europeo per club che sia parallelo ai vari campionati nazionali. Dovrebbero prendervi parte le venti squadre che hanno meritato l’accesso, con partite di andata e ritorno ogni settimana. Bisogna sedersi ad un tavolo per capire come accedere a questo tipo di torneo. Si attua ancora una politica dei piccoli passi, ...