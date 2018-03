Dazi | si apre uno spiraglio per evitare la guerra commerciale

Cina-Usa - si torna a negoziare sui Dazi. Washington apre a un possibile accordo : Dopo una settimana di alta tensione, minacce e dure prese di posizione, Washington e Pechino hanno riallacciato un dialogo. Nei negoziati si discute dell’accesso da parte degli Stati Uniti ai mercati cinesi. ...

I Dazi Usa mandano a picco le Borse : Tokyo -4 - 5% - l'Europa apre in rosso : Vanno a rotoli le Borse asiatiche per i timori di una guerra commerciale, dopo agli annunci dell'amministrazione Trump degli enormi dazi sulle importazioni cinesi e la conseguente reazione di Pechino, ...

La Cina apre agli investitori esteri per evitare i Dazi di Trump : Mentre il G-20 di Buenos Aires si chiude con una dichiarazione a sostegno del commercio, subito ridimensionata dagli Usa, il premier Li annuncia agli investitori meno vincoli sul trasferimento di tecnologie...

Trump apre all'Europa sui Dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Anche lui parla di una strategia tattica ben precisa seguita dal presidente americano: una tattica mutuata dal mondo del business, tesa a far leva sulla minaccia di dazi per ottenere concessioni da ...

Donald Trump apre all'Europa sui Dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Donald Trump apre a negoziati con l'Europa sui dazi. Ma chiede a Bruxelles un impegno concreto per rivedere molte delle misure che per il tycoon danneggiano imprenditori, agricoltori ed allevatori americani. Solo così anche il Vecchio Continente potrà essere esentato dalla stretta sulle importazioni di acciaio e di alluminio annunciata dalla Casa Bianca, come già deciso per Paesi alleati come Canada, Messico e Australia. E ...

L’America apre la guerra commerciale : Trump approva i Dazi - esenzioni per i Paesi amici : Sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi, che entreranno in vigore entro 15 giorni, al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappres...

