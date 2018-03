Database e pubblicità | una proposta contro i furbi del passato

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) L'attacco a Facebook sta lasciando sul terreno morti e feriti. Più del 14 % il valore perso in borsa dal social network che continua a perdere "appeal", con i grandi inserzionisti, primo fra tutto la Tesla di Elon Musk, che fuggono orripilati. Ma cosa sta accadendo?È evidente che il fuoco di sbarramento che si è alzato punta al tesoro di Mark Zuckerberg, il suo primato nel fatturato pubblicitario del mondo, condiviso con Google: più di 200 miliardi di dollari che ogni anno sono sottratti ai gruppi editoriali e alle grandi agenzie pubblicitarie che vanno nelle tasche dei vertici della Silicon Valley. Ma ancora di più la partita in gioco, anche sotto il segno dell'offensiva del partito digitale di Trump, che dopo aver cancellato la net "neutrality" punta a nazionalizzare i gruppi dell'algoritmo, riportandoli in una logica di interesse politico americano, ...