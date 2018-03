Dalla Nigeria a Milano col suo bambino | Su quel barcone ho visto la morte | oggi

Liberate Dalla “magia nera” e Dalla superstizione - ora le donne nigeriane sono libere di scegliere : Appena ha saputo della notizia, Ire ha chiamato subito sua mamma. Al telefono hanno urlato, per la gioia, e poi la donna dall’altra parte della cornetta, distante 5mila km, le ha promesso che avrebbe organizzato una festa. Hanno festeggiato tutti, in Nigeria. Il 9 marzo scorso, l’Oba di Benin city, re sacerdote dello stato di Edo, ha dato una speranza alle migliaia e migliaia di giovani vittime di uno dei più sporchi traffici del nostro ...

Elezioni : Toni Iwobi (Lega Nord) - Dalla Nigeria al Senato : Le Elezioni del 4 marzo hanno visto trionfare Movimento 5 Stelle e Lega Nord. E proprio della Lega è il primo Senatore di colore della Repubblica Italiana: Toni Iwobi. Non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se non fosse che, nell'immaginario collettivo, il partito di Matteo Salvini è quello meno predisposto ad un'apertura verso gli immigrati. dalla Nigeria al Senato Nato in Nigeria 62 anni fa, Toni Iwobi, dopo la laurea in informatica ottenuta ...