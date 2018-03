Dal 21 aprile a San Quirico D' Orcia torna l' Orcia wine festival

Nissan - Dal 1 aprile de Ficchy senior vice president in Europa : Roma, 27 mar. , askanews, Nissan Motor Co., Ltd. ha annunciato cambiamenti organizzativi ai vertici aziendali in Europa a partire dal 1 aprile 2018. Gianluca de Ficchy è stato nominato senior vice ...

Assegno di ricollocazione : da 250 a 5000 euro per i disoccupati (Dal mese di aprile) : Assegno di ricollocazione per chi non ha un lavoro, come fare domanda per ottenerlo? Quali sono i requisiti, l'importo e come funziona? Vi spieghiamo tutto nel...

Nissan - da aprile cambi ai vertici azienDali in Europa : Nissan ha annunciato cambiamenti organizzativi ai vertici aziendali in Europa a partire dal 1 aprile 2018. Gianluca de Ficchy è stato nominato Senior Vice President e Chairman del Management...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 2 al 6 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 2 a venerdì 6 aprile 2018: Serena si scontra con Filippo dopo aver realizzato che il suo attaccamento al lavoro si è trasformato in una vera e propria dipendenza. Rientrato a Napoli dopo aver incontrato Claudio, Ferri riferisce a Marina il suo fallimento; a quel punto la Giordano medita di fare fuori Roberto dai Cantieri, come unico modo per evitare la scissione. Guido diserta il ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 3 al 7 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da martedì 3 a sabato 7 aprile 2018: Hernando riceve una visita inaspettata da parte dell’usuraio a cui si è rivolto, che gli fa subito capire cosa rischia se non restituisce subito il denaro che gli deve. Nicolas confida ad Alfonso che i suoi sentimenti per Camila sono sempre più forti, ma in onore dell’amicizia verso Hernando deve tenersi tutto dentro. Beatriz continua ad importunare ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 3 al 6 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da martedì 3 a venerdì 6 aprile 2018: Sara confessa a Mauro di aver rubato il fascicolo in casa sua su ordine di Zenon e di averlo consegnato a Fernando. L’ispettore chiede conto della cosa a Teresa e le dice di non fidarsi dell’uomo. Lolita aiuta Elvira a non farsi trovare in soffitta dal padre. Liberto sente la domestica parlare con Casilda dell’accaduto e chiede a Elvira conto dei ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dal 3 al 7 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da martedì 3 a sabato 7 aprile 2018: Sul jet privato della Spencer diretto a Montecarlo, tra battute e proclami, gli sfidanti Forrester-Spectra volano al summit della Spencer. Quinn è a casa, disperata, perché Ridge sa dov’è Eric ma non glielo vuole dire perché suo marito non vuole vederla. A Montecarlo tutti si godono il momento, pronti per la sfida del giorno dopo. Bill mostra a Brooke i ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dall’1 al 7 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 1 a sabato 7 aprile 2018: Werner rischia tre anni di carcere per aver coperto un omicidio di Hagen, ma Charlotte intende sposarlo lo stesso, così il loro matrimonio viene anticipato. Tina è irremovibile nella sua convinzione: suo figlio è stato scambiato da Beatrice, che chiama l’amica Jutta per chiederle di falsificare l’esame del DNA. Nils comincia a sospettare ...

Dal 24 aprile al cinema 'Interruption' - un film del regista greco Yorgos Zois : Oscuro e misterioso come un noir, è un film che sa avvolgere e scuotere, anche per il modo in cui rielabora la cronaca e la storia greca recente. A proposito del rapporto fra finzione e realtà in "...

L'oroscopo di Simon and The Stars (Dal 26 marzo al 1 aprile 2018) : "Luna Piena in Bilancia". : ARIETEBenvenuta primavera, la tua stagione, fase dei nuovi inizi per eccellenza. Per molti nati del segno arriva il momento di lanciare un'attività o un progetto, di prendere servizio in un nuovo ruolo, sede o mansione. Dopo lunghi preparativi, entriamo finalmente nel vivo di questo 2018 così importante per la tua crescita professionale. Con Marte in quadratura, chi sta attuando un cambiamento, potrebbe aver bisogno di una fase di ...

Polesine Parmense (PR) : Dal 14 al 16 aprile 2018 la prima edizione del Grande Festival Nazionale dedicato al fiume Po : Abitante della golena sin dal 1882, la famiglia Spigaroli ha l’acqua del Grande fiume nelle vene. Per anni, i fratelli Luciano e Massimo – nomi che non possono che fare pensare a quell’universo del gusto noto come Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) – hanno cercato di far crescere un’idea di territorio “Gastro-Fluviale”, fatto di zone umide con un microclima speciale legato al Po, dove da secoli si è ...

Oroscopo Fanpage Dal 25 marzo al 1° aprile 2018 – a cura di Pierre Newton : “Un buon giocatore è sempre fortunato” disse José Raúl Capablanca, campione mondiale di scacchi dal 1921 al 1927. Lo diceva in una disciplina in cui si dice che la fortuna non esista, ma applicava la stessa massima anche al bridge, al baseball ed al tennis, altri ambiti in cui eccelleva. Pensaci su, mentre leggi gli oroscopi di questa settimana: in fondo “fortunato” è un aggettivo che utilizziamo per descrivere una persona che ha ottenuto ...

Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna Dal 13 al 16 aprile - 5 - : ... docenti e ricercatori di tutte le aree di ricerca dell'Ateneo veronese dalla medicina alle scienze umane, dall'economia alla biotecnologia presenteranno al pubblico i loro studi sul complesso ...

Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna Dal 13 al 16 aprile - 5 - : ... docenti e ricercatori di tutte le aree di ricerca dell'Ateneo veronese ? dalla medicina alle scienze umane, dall'economia alla biotecnologia ? presenteranno al pubblico i loro studi sul complesso ...