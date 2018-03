Da oggi è lui che decide nel centrodestra - : Per la strada ci sono tanti idioti, più grave è la politica Non sono preoccupanti gli insulti sulla lapide dei caduti di via Fani. Ma se ne parla continuamente. Sono scritti da frustrati che, così, ...

Uomini e Donne oggi : burrascosa lite tra Sara e Luigi : oggi Uomini e Donne: Sara non bacia Luigi, lui si arrabbia Quest’oggi, 27 Marzo 2018, torna in onda Uomini e Donne con il Trono Classico. Si parte da Tina Cipollari. Come di consueto ormai, l’opinionista della trasmissione riceve un video-messaggio da Gemma Galgani. Successivamente, si passa a parlare di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: burrascosa lite tra Sara e Luigi proviene da Gossip e ...

“No dai - ditemi che non è lui”. I fan dell’attore a bocca aperta di fronte alla sua trasformazione : a quasi 50 anni - l’ex sex symbol è oggi ingrassato e stempiato - l’ombra di sé stesso. Lo riconoscete ancora? : Fino a qualche anno fa, nella memoria degli spettatori era un sex symbol belloccio e simpatico, famoso soprattutto per i film d’azione dal tono scanzonato ai quali aveva preso parte, alcuni anche di grande successo. oggi, le sue immagini hanno fatto il giro del mondo lasciando i fan a bocca aperta: difficile davvero riconoscere in quelle foto che lo mostrano visibilmente invecchiato e ingrassato il divo dei bei tempi che furono, e ...

USA - MARCIA CONTRO LE ARMI A WASHINGTON/ Video - Paul McCartney ricorda John Lennon : “oggi sono qui per lui” : WASHINGTON, studenti in MARCIA CONTRO le ARMI: Video. George Clooney: “sono di nuovo fiero del mio Paese”. Ultime notizie sulla manifestazione organizzata negli Stati Uniti CONTRO le stragi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 22:17:00 GMT)

“Scomparso”. Marcello Cirillo dopo I Fatti Vostri. Da quando non lo hanno riconfermato - il cantante ha fatto perdere le tracce. La sua vita oggi è un’altra e a raccontarla è proprio lui : “Ecco cosa mi hanno fatto” : Per anni ha è entrato nelle case degli italiani, portando allegria e spensieratezza. Poi da un anno a questa parte di Marcello Cirillo si sono completamente perse le tracce. InFatti all’inizio della scorsa stagione televisiva, il cantante ha scoperto di non essere stato riconfermato a I Fatti Vostri in favore di un rinnovamento totale della trasmissione della mattina di Rai 2. Lontano dalla squadra capitanata da Giancarlo Magalli, Cirillo ...

TIRAMISÙ - CANALE 5 / Fabio De Luigi protagonista : info streaming e trama (oggi - 22 marzo 2018) : TIRAMISÙ, il film in onda su CANALE 5 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Vittoria Puccini, Angelo Duro e Alberto Farina, alla regia Fabio De Luigi. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:09:00 GMT)

Funerali di Luigi Necco - c'è il Napoli di ieri. Assente quello di oggi : C'era il Napoli di ieri - con personaggi come Corrado Ferlaino, il presidente dei due scudetti, Luis Vinicio e Faustino Cané - per l'ultimo saluto al giornalista Luigi Necco. In chiesa non c'era ...

Salute : il sesso “debole” oggi è lui - 10 milioni di italiani con malattie maschili : Ingrossamento della prostata, con 3 milioni di italiani colpiti, disfunzione erettile, con altri 3 milioni, eiaculazione precoce (4 milioni), calcolosi (2 milioni), tumori (1,2 milioni), malattie infettive e infiammatorie (1 milione). Una somma che si avvicina ai 13 milioni di uomini con un problema di Salute maschile, il cui totale è mitigato solo dal fatto che alcune di queste patologie sono concomitanti, e fanno abbassare il numero a 10 ...

oggi salutiamo noi Luigi Necco : Un Giornalista che ha spaziato dal calcio alla politica, dalla cultura alla cronaca nera. La sua trasmissione 'L'Emigrante' su Canale 9, la storica emittente napoletana guidata da Carolina Visone, è ...

“È finita per colpa sua”. Chi è e cosa rivela l’ex di Francesca Cipriani. La storia d’amore con la naufraga dell’Isola dei Famosi è durata 6 anni - ma non poteva andare avanti. oggi lui ha voltato pagina e lei… Simone non ha il minimo dubbio : All’Isola dei Famosi Francesca Cipriani è sicuramente una dei concorrenti più ‘forti’. In tutti i sensi, probabilmente. L’utlima? La ex Pupa sarebbe stata colta da un malore mentre affrontava la prova per il mejor e peor. La causa del problema risiederebbe in un improvviso dolore al costato acuito da un attacco di panico che è stato presto risolto dalle rassicurazioni dei compagni, Rosa Perrotta e Amaurys Perez. ...