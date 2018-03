Dà il suo anello di diamanti alla figlia e poi si addormenta | la bimba di 2 anni lo ingoia

Kylie Jenner : il significato dietro al suo nuovo anello ti riempirà il cuore : Kylie Jenner porta spesso anelli anche sul dito destinato alla fede oppure sull’anulare dell’ anello di fidanzamento: ma questo non vuol dire che si sia sposata o abbia ricevuto la proposta di matrimonio come a volte azzardano i tabloid. Semplicemente, adora i bling bling! E con l’ultimo gioiello sfoggiato ha alzato l’asticella, riuscendo a fare un doppio tributo con un unico anello . Oro e diamanti, per un valore di 450 ...

Emma a C’è posta per te piange e regala il suo prezioso anello : C’è posta per te, Emma Marrone in lacrime per la storia di Valeria e Luigi Emma Marrone è tornata a C’è posta per te. La cantante salentina è stata chiamata da Valeria come sorpresa per il marito Luigi. Una storia – quella della giovane coppia con due figlie alle prese con grosse difficoltà economiche – […] L'articolo Emma a C’è posta per te piange e regala il suo prezioso anello proviene da Gossip e Tv.