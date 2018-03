Da Giletti alla Dalla Chiesa | commozione uscendo dalla camera ardente di Frizzi

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) Fabrizio #si è spento oggi all'ospedale Sant'Andrea e ad accorrere per dargli un ultimo saluto e a sostenere la famiglia in questo tragico momento, tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Volti conosciuti, quelli delle persone che hanno stimato e amato Fabrizio, scomparso prematuramente dopo una prima ischemia che lo aveva colpito nel mese di ottobre dello scorso anno, mentre stava registrando una puntata dell'Eredita' negli studi della Rai. Rita dsconvolta dal grande dolore I fotografi ed i giornalisti che hanno cercato stamattina, all'uscita dall'ospedale dove ha visitato nellail suo ex marito, di strapparle una parola, #rita d, accompagnata dfiglia, non è riuscita che a pronunciare un 'Manchera' a tutti' e, mentre il passo si faceva svelto verso l'automobile che l'avrebbe riaccompagnata a casa, ha aggiunto 'Non posso, scusate, ...