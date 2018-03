Da Churchill a Fico | quando il politico prende i mezzi pubblici

agi

(Di martedì 27 marzo 2018) In principio fu Winstonche, lamentandosi del fatto di non aver mai preso la metropolitana di Londra, si decise ormai ultrasessantenne a calarsi tra i comuni mortali per capire quale fosse il sentimento popolare nei confronti della minaccia nazista. Una scena riproposta dal recente film "L'ora più buia" e che pare aver ispirato allo statista britannico la decisione di resistere ad oltranza al dittatore tedesco. Senza scomodare esempi così estremi, è certo che l'immagine del neopresidente della Camera Robertoche si reca in autobus a Montecitorio è solo l'ultimo di una lunga serie di tentativi, da parte dei politici, di rivendicare la propria vicinanza all'uomo comune, alle istanze della gran parte dell'elettorato e al suo quotidiano e sofferto confronto con serviziquasi mai ...