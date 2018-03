Crisi diplomatica e tragedia in Siberia | i due fronti aperti di Putin

Turchia-Italia - sull'Eni si rischia la Crisi diplomatica (di U. De Giovannangeli) : Il "Sultano" è di parola. Nei suoi incontri a Roma con il presidente Sergio Mattarella e il premier Paolo Gentiloni, lunedì scorso, aveva "espresso le nostre preoccupazioni riguardo all'Eni" per "le iniziative nel Mediterraneo orientale" su licenza del governo di Cipro. "I lavori (di ricerca ndr) del gas naturale in quella regione rappresentano una minaccia per Cipro nord e per noi" .Quello del presidente turco Recep Tayyp Erdogan ...