Criptovalute | le piattaforme autorizzate per fare trading

La Corea del Sud ha annunciato che vuole chiudere le piattaforme locali di transazioni con le Criptovalute : Il ministro della Giustizia sudCoreano Park Sang-ki ha annunciato che il governo sta preparando una legge per vietare lo scambio di criptovalute sulle piattaforme online locali, una decisione simile a quella presa nelle scorse settimane dal governo cinese.