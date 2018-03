' Così sto trasformando la Pinacoteca di Brera' | racconta James Bradburne

Rosa Perrotta - la svolta sexy : mai vista in questo modo all’Isola dei Famosi. La finale si avvicina e la naufraga - a sorpresa - mostra il meglio di sé. Ma ‘Così’ l’ex tronista esagera : le foto : Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all’Isola che non c’è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un’altra isoletta dove, con l’amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi ‘normale’. O quasi, almeno. Perché ...

Alla Camera in bus - quello di Fico è un bel gesto. Ma non illudiamoci che si risparmi Così : Effettivamente, dalle nostre parti, non si era mai visto un Presidente della Camera dei deputati seduto su un bus. La notizia è stata riportata, con tanto di foto verità, come avvenne per il primo sbarco dell’uomo sulla luna. È vera, quella foto di Roberto Fico sul bus non è un fotomontaggio della Nasa. Credo che da oggi la smetteremo di guardare con invidia i ministri norvegesi in bici. Il nostro Presidente della Camera ha ...

"Berlusconi resta il leader". Così Salvini stoppa Toti : Un governo Lega-M5s? Un simile mostro per Silvio Berlusconi è come l'essere favoloso, metà capro e metà cervo, di cui parlano i latini. 'Un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi ...

Frizzi donatore di midollo osseo - la storia di Valeria : 'Così mi ha salvato la vita'. Le istruzioni per donare tutti : Valeria da bambina fu salvata proprio da Fabrizio Frizzi . Il popolare conduttore, scomparso prematuramente a causa di aneurisma celebrale, era un donatore di midollo e aveva preso a cuore la storia ...

Fiorentina e Dias - vale la pena andare avanti Così? Una storia senza senso : Avere un procuratore importante spesso aiuta nel mondo del calcio, ma non basta per sfondare. Magari Gil Dias - scrive ViolaNews.com - riuscirà ad affermarsi altrove, magari in un calcio più adatto a quelle che sono le sue caratteristiche, ma a ...

Basket - Serie A : Milano vince perdendo meno... palloni. Mai visto un Gentile Così : Quattro vittorie in trasferta nella 23esima giornata del campionato di Serie A: Milano intanto resta, da sola, in testa alla classifica. Reggio Emilia, invece, deve ancora recuperare due gare. Basket, ...

Wes Anderson e la rivolta dei cani deportati "Così il mio film storico è diventato attualità" : Il regista e Bill Murray raccontano il nuovo 'L'isola dei cani' realizzato in animazione In una ventina d'anni e con soli otto film, Wes Anderson ha saputo crearsi una nicchia tutta sua. È l'originale,...

SEXTORTION - COME FUNZIONA L'ESTORSIONE DELLE CHAT HOT/ Così in Marocco ricattavano gli italiani : 23 arresti : SEXTORTION, cos'è e COME FUNZIONA L'ESTORSIONE a sfondo sessuale. Marocco, ricattavano italiani: 23 arrestati. Le ultime notizie sul fenomeno: in Svezia è equiparato allo stupro.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Renzi alla festa del Corriere Fiorentino. Gli urlano : “Riparti - c’è bisogno di te”. Lui : “Ripartire? Sto tanto bene Così” : “Ciao Matteo, come stai bene! Riparti, c’è bisogno di te”. Lui, Matteo Renzi, si schermisce e risponde secco: “Ripartire? Ma se sto tanto bene così…”. Qualche fan accanto si dà di gomito: “In effetti lo vedi come sta bene, dimagrito, in gran forma”. Piccolo siparietto in occasione della festa dei 10 anni del Corriere Fiorentino, nato il 26 febbraio del 2008, quando Renzi era ancora presidente della Provincia di Firenze, ma stava già ...

"La sconfitta? E' colpa di Renzi" Così "Re Giorgio" processa il Pd L'ex premier : "Sto zitto per 2 anni" : "Il partito che aveva guidato tre esecutivi ha subito una drastica sconfitta ed è stato respinto dagli elettori". Così si è espresso l’ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano nel suo discorso di apertura della XVIII legislatura al Senato. Da Palazzo Madama Napolitano ha sciorinato... Segui su affaritaliani.it

#Taser : al via la sperimentazione in sei città per la pistola elettrica. Ma è poi Così innocua? : Per ora a Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia sarà avviata la sperimentazione delle pistole elettriche Taser a cui seguirà poi l’utilizzo in tutta Italia. La nuova arma verrà utilizzata sia dalla Polizia che dai Carabinieri dopo la circolare firmata dal capo della direzione anticrimine è partita il 20 marzo. Conosciamo già questo nome perché è il marchio più famoso di pistole che usano l’elettroshock, e che è poi ...

Due boati in Lombardia - psicosi esplosione a Bergamo : «Jet hanno infranto barriera del suono» Air France ammette : guasto a bordo : Timori di terremoto o bombe per il «boom sonico» avvertito da Aosta a Bergamo, dove sono stati evacuati tribunale e scuole. La spiegazione dell’Aeronautica: due Eurofighter a volo supersonico per intercettare un aereo che aveva perso i contatti

Parto choc : il piccolo viene al mondo Così. E in ospedale nessuno osa dire nulla. Le immagini (fortissime) di questo bimbo - che ormai ha 11 mesi - potrebbero urtare la vostra sensibilità. Quel che è successo nell’utero di sua madre è tremendo : Le donne in gravidanza hanno una missione importantissima da compiere: devono fornire al feto che portano in grembo tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Devono controllare che tutto sia a posto e non devono stancarsi troppo. Ma non tutte le donne sono ligie al dovere: a volte, nonostante questo, il bimbo nasce sanissimo. In altri casi, però, il feto risente moltissimo delle carenze e nasce con problemi gravissimi. È Quel che purtroppo è ...

Cooperazione - i pastori sardi insegnano il mestiere in Tunisia. “Così si creano condizioni per far tornare chi è emigrato” : La linea che unisce Nuoro – Sardegna dell’interno – a Sidi Bouzid – Tunisia dell’interno – è perfettamente verticale e lunga poco più di 588 chilometri. Ora un progetto accorcia le distanze tra le due cittadine e le rispettive campagne sfruttando un saper fare di lunga tradizione isolana: quello dell’allevamento e della trasformazione del latte di pecora in formaggi e altri prodotti caseari artigianali di altissima qualità. Una sorta di ...