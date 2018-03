“Così abbiamo ‘ucciso’ il tumore” | una bella scoperta Un team di ricercatori ha trovato

caffeinamagazine

: Ciao Fabrizio. Vai via così all' improvviso e lasci un grande vuoto. Sei stato un uomo gentile e di cuore e un gra… - Tiromancino : Ciao Fabrizio. Vai via così all' improvviso e lasci un grande vuoto. Sei stato un uomo gentile e di cuore e un gra… - Daniele_Manca : L’importanza della formazione, oggi #MonicaPoggio @MonPog e #VittorioColao @vitt61 lo raccontano su @L_Economia de… - carlaruocco1 : di Dalila Nesci Abbiamo fame, di rivoluzione e di pace. Dobbiamo pensare parole guerriere e compiere azioni rivolu… -

(Di martedì 27 marzo 2018) C’è una novità interessante sulla battaglia quotidiana della lotta ai tumori. Utilizzando nanorobot, ottenuti ripiegando il dna, undiinternazionale è riuscito a fermare l’afflusso di sangue alle cellule tumorali in alcuni topi, arrestando così il cancro. Viaggiano nel flusso sanguigno, trovano i tumori e liberano un enzima che causa la coagulazione del sangue. Sono i nuovi nanorobot, ottenuti ripiegando pezzetti di dna come degli origami. Messi a punto da undiinternazionale, si sono dimostrati in grado di far morire le cellule tumorali in alcuni topi, nei quali erano state riprodotte le forme umane dei tumori al seno, ovaie, polmone e pelle. “sviluppato il primo sistema robotico fatto di dna e completamente autonomo, programmato per una terapia anticancro”, ha spiegato il co-autore dello studio, Hao Yan, dell’università dell’Arizona. ...