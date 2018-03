Cosa pensano i giornalisti inglesi della mancata qualificazione ai mondiali dell'Italia? : Il Guardian ha intervistato quattro giornalisti del magazine online inglese dedicato al calcio italiano, The Gentleman Ultras. Si tratta di Luca Hodges-Ramon, Blair Newman, Emmet Gates and Neil Morris. L'intervista integrale la potete leggere sul sito del quotidiano londinese, mentre qui proponiamo un ampio stralcio delle interviste dove emerge una chiara fotografia dei problemi del calcio italiano secondo i ...

I mercati mostrano a Trump Cosa pensano della sua politica : Alla fine, la Fed di Powell si è astenuta dal segnalare 4 rialzi dei tassi nel 2018, anche se sarebbe bastato solo un altro membro FED in più ad elevare la propria previsione per far scattare la ...

I mercati mostrano a Trump Cosa pensano della sua politica : Oggi, con il mondo in attesa di capire quanta sostanza ci fosse nelle pretese protezionistiche di Trump , le banche ancora penalizzate dalle news Deutsche Bank di ieri e dai tassi in calo, e la ...

Donne e stereotipi di genere : una ricerca svela Cosa pensano le italiane. E non è quello che credete : Inoltre per il 10% degli intervistati è accettabile costringere una donna a cercare un altro lavoro, impedire ad una donna qualsiasi decisione sulla gestione dell'economia della famiglia, controllare ...

Dieta vegana nei bambini : ecco Cosa ne pensano i pediatri : Al giorno d'oggi la Dieta vegana è quotidianamente al centro di critiche ma anche di apprezzamenti da parte dei consumatori, ormai frazionati su quale dei due 'schieramenti' posizionarsi. Tutti sanno che il veganismo è un movimento animalista che propone l'adozione di uno stile di vita proprio di una società basata idealmente su risorse non provenienti dal mondo animale: i vegani pertanto non consumano nella loro Dieta nessuna tipologia di carne ...

Cosa pensano realmente gli italiani degli impegni elettorali dei candidati : Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le promesse e gli annunci da parte dei diversi leader politici impegnati nella campagna elettorale in vista del voto del 4 marzo. Il sondaggio, condotto dall’Istituto Demopolis, rivela un diffuso scetticismo in ampi segmenti dell’opinione pubblica. Un quarto degli italiani le ritiene proposte concrete e fattibili di Governo; il 34% le considera solo promesse elettorali , finalizzate ad ...

L'amore a prima vista esiste? Ecco Cosa ne pensano gli scienziati : Se per amore a prima vista - o colpo di fulmine - intendiamo il provare un forte interesse per una persona appena la vediamo o la conosciamo ebbene si, esiste, ma non si tratterebbe di amore, ma di semplice attrazione fisica, che solamente se coltivata con il tempo può trasformarsi in amore. Questo è quanto sostenuto da un team di ricercatori olandesi della Università di Groningen, che hanno pubblicato i risultati della loro ricerca sulla ...