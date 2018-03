Cory Barlog spiega perché God of War non è un reboot della serie

God of War : Cory Barlog racconta come nasce uno dei titoli più attesi del 2018 : In occasione del Preview Event di God of War di Milano, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed intervistare Cory Barlog, Game Director del gioco per Santa Monica Studio. Barlog è un volto noto per i fan di God of War, avendo già lavorato ai primi titoli della saga ed è stato fortemente cercato da Santa Monica Studio per l’epico ritorno di Kratos su PlayStation dopo ben 5 anni di assenza. L’uscita di God of War è attesa per il 20 aprile ...

Quattro chiacchiere con Cory Barlog - Director di God of War - intervista : Nel corso della nostra prova del nuovo God of War, abbiamo avuto il piacere di scambiare Quattro chiacchiere con Cory Barlog, personalità famosa per la sua affezione alle esperienze narrative in singleplayer. Cory è una persona a cui non dispiace parlare, senza peli sulla lingua, spesso capace di sollevare polemiche nei confronti dell'industria videoludica. A noi si è però presentato nelle vesti di padre orgoglioso e ci ha raccontato come il suo ...

God of War pieno di segreti ed easter eggs - parla il director Cory Barlog : God of War uscirà in esclusiva su PS4 il prossimo 20 aprile, quindi manca davvero pochissimo al momento che tantissimi giocatori aspettavano da anni. Il marketing si sta muovendo e le interviste ormai fioccano. L'ultima in ordine di tempo l'ha rilasciata il director del gioco, Cory Barlog, direttamente a PlayStation Blog. Si è parlato innanzitutto di un nuovo Kratos, un personaggio meno bidimensionale rispetto ai passati capitoli del ...

Microtransazioni in God of War? Arriva la risposta di Cory Barlog : Nella giornata di ieri sono Arrivate importanti notizie riguardo l'attesissimo God of War: innanzitutto è stata svelata una splendida PS4 Pro in edizione limitata, ma sono circolate anche voci su possibili Microtransazioni presenti nel titolo. I fan, ovviamente preoccupati per le indiscrezioni, hanno immediatamente chiesto delucidazioni in merito e il director, Cory Barlog, ha fornito subito una risposta.Come segnala Gamingbolt, Barlog ha ...

Cory Barlog conferma : nessun season pass per God of War : Ultimamente sono state condivise molte informazioni su God of War, l'attesissima esclusiva PS4, ancora priva di una data di uscita ufficiale, che si preannuncia veramente ricca di novità sotto molti aspetti, ad esempio, poco fa, vi abbiamo riportato le novità che saranno implementate nelle fasi di combattimento.Ora torniamo a parlarvi di God of War grazie a nuovi dettagli condivisi dal director, Cory Barlog, su Twitter. Infatti, come segnala ...