Coppia | perché ci sentiamo più attratte da un uomo già impegnato

“Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ora spunta lei” : boom! Questa è grossa per davvero. Anche perché adesso la ‘terza incomoda’ riaccende il gossip - già scatenato - sulla Coppia : Sono mesi che le voci di una crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si rincorrono tra smentite e pettegolezzi. È partito tutto da una nota congiunta inviata all’Ansa a fine luglio scorso per chiedere rispetto della privacy in un momento no. Poi è arrivata l’intervista della cantante di Sora rilasciata a Vanity Fair nel numero uscito in edicola lo scorso 14 marzo e la situazione si è fatta nettamente più chiara: tra i ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Il matrimonio cambia data - ecco perché la Coppia ha fatto questa scelta : Daniele Bossari e Filippa Lagerback, il matrimonio cambia data con i due che vogliono disorientare i tanti paparazzi già pronti. Dell'organizzazione delle nozze si occuperà Enzo Miccio.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:42:00 GMT)

“È nato Ciro”. Che gioia per la Coppia vip! E perché ha scelto questo nome. Il piccolo è venuto al mondo un po’ in anticipo e infatti - all’ultimo - il suo famoso papà è stato costretto a dare forfait. I “motivi strettamente personali” sono legati a questa notizia : “Motivi strettamente personali” Non ci sarà questa sera, ma l’assenza, in questo caso, è più che giustificata: è diventato papà. Con un po’ di anticipo rispetto ai programmi, perché il piccolo Ciro, terzogenito della stella in questione, ha voluto vedere il mondo prima del tempo. Così, alle prime luci dell’alba del 10 marzo 2018 è nato. Dopo Thiago, 5 anni, e Mateo, 2 anni, ecco arriva il terzo fratellino. Un ...

Ballando con le stelle - Ciacci : "Mi presento in Coppia con un uomo perché con una donna sarebbe stato una forzatura" : Manca poco all'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle , ma il programma di Milly Carlucci sta già facendo parecchio parlare. In particolare, una coppia è finita sulla bocca di tutti, ...

De Luca - Lavia vs Gomez : “Caso politico perché sCoppia a pochi giorni dal voto”. “Si chiama familismo amorale” : Polemica vivace a Tagadà (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, e Mario Lavia, ex direttore dell’Unità online. Il dibattito è incentrato sul caso di Roberto De Luca, figlio del presidente della Regione Campania e assessore dimissionario al Bilancio del Comune di Salerno. e sull’inchiesta giornalistica di Fanpage su rifiuti, appalti e corruzione. Lavia osserva: “E’ un caso politico perché a due ...

Ecco perché dormire abbracciati aumenta la complicità nella Coppia : Addormentarsi abbracciati o comunque avere un contatto con il partner durante la notte, sembrerebbe migliorare l’affinità di una relazione. A confermarlo è uno studio inglese dedicato al comportamento notturno della coppia, condotto all’università di Hertfordshire. Si è constatato che, nel 94% dei casi, le coppie che mantengono un contatto fisico durante il sonno vivono una relazione più appagante rispetto a quelle che invece, dopo la ...

Pierfrancesco Favino non si è sposato - ecco perché : “La scelta è la Coppia” : Pierfrancesco Favino, 48 anni, padre di due figlie, Greta e Lea, avute con la compagna storica Anna Ferzetti, sul palco del Festival di Sanremo ha cantato e ballato, mostrando un aspetto inedito di sé. Ora si racconta al settimanale F. Pierfrancesco Favino, come ha conosciuto la compagna? L’attore non si è mai sposato, pur avendo […] L'articolo Pierfrancesco Favino non si è sposato, ecco perché: “La scelta è la coppia” ...

Einar sCoppia in lacrime ad Amici 17/ Perchè? Crollo emotivo del cantante - Maria De Filippi interviene : Einar scoppia in lacrime nel corso della sfida ad Amici 17. Il cantante ha un Crollo emotivo durante l'pesibizione del rivale e Maria De Filippi interviene per calmarlo.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:06:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Ecco perché la Coppia vuole tenere top secret la loro relazione : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono in crisi? La notizia appare priva di fondamento secondo quanto rivelato da una fonte a loro vicina: Ecco le ragioni...(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:49:00 GMT)

Perché Trump può far sCoppiare la «bolla delle banche centrali» : Secondo gli analisti di BofA Merrill Lynch il protezionismo è uno dei fattori che rischia di innescare una risalita dell’inflazione superiore alle attese. Un rischio per il mercato obbligazionario globale...

Perché Trump può far sCoppiare la «bolla delle banche centrali» : Secondo gli analisti di BofA Merrill Lynch il protezionismo è uno dei fattori che rischia di innescare una risalita dell’inflazione superiore alle attese. Un rischio per il mercato obbligazionario globale...

Perché Trump può far sCoppiare la "bolla delle banche centrali" : Il rapporto tra i mercati e l'amministrazione Trump è stato finora idilliaco. Dal giorno della sua vittoria nella corsa alla Casa Bianca Wall Street ha guadagnato il 34% aggiornando i massimi storici ...

Perché all'interno della Coppia si tradisce sempre di più? : Quasi ogni coppia che abbiamo occasione di conoscere e poi magari di frequentare, ci fornisce l'occasione per riflettere, e di compararla alla nostra. In apparenza, tutti sembrano andare d'amore e d'accordo. Ma è realmente così? Come si comportano nella vita di tutti i giorni i componenti della coppia, quali menzogne si raccontano, quanto di vero c'è in quello che dividono tra di loro? Gli infedeli sono in largo aumento Se teniamo conto dei dati ...

CROLLO BITCOIN - SOTTO I 10MILA DOLLARI/ Crisi criptovaluta al -50% : “è sCoppiata la bolla?”. Ecco il perché : CROLLO BITCOIN SOTTO i 10MILA DOLLARI: Crisi della criptovaluta al -50% rispetto al periodo top di dicembre. Cosa succede, è scoppiata la bolla? Ipotesi sul perché di questo trend negativo(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:03:00 GMT)