Coppe europee | è rivoluzione | dall' orario alla quarta sostituzione | ecco cosa cambia

Uefa - ok al quarto cambio nei supplementari nelle Coppe europee dal 2018/19 : Con le competizioni Uefa che a partire dalla prossima stagione entrano in un nuovo ciclo di tre anni, diversi cambiamenti sono stati annunciati come parte della loro evoluzione. Dopo la riunione di ...

Ceferin : niente Var nelle Coppe europee 2019 : Non sono ancora maturi i tempi per l'introduzione della Video assistant referees in Champions League. Lo ha ribadito il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in conferenza stampa a Bratislava in ...

Uefa - Ceferin : 'No all'utilizzo del Var nelle Coppe europee della prossima stagione' : La tecnologia video è già utilizzata in diversi campionati, primo fra tutti quello italiano, e dovrebbe essere presente nella Coppa del Mondo in Russia. Il via libera decisivo è atteso dopo la ...

La UEFA ha escluso per 10 anni dalle Coppe europee la squadra albanese dello Skenderbeu : La UEFA, l’organo che governa il calcio europeo, ha deciso di escludere per 10 anni da ogni competizione continentale la squadra albanese dello Skenderbeu in seguito allo scandalo legato alle partite truccate nel campionato albanese avvenuto due stagioni fa. La The post La UEFA ha escluso per 10 anni dalle coppe europee la squadra albanese dello Skenderbeu appeared first on Il Post.

Corsa scudetto Serie A - Napoli-Juve. Chi è avvantaggiato dalle Coppe europee? : Il Napoli sabato ha battuto la Lazio con un nettissimo 4-1 e ha effettuato il controsorpasso ai danni della Juventus, vittoriosa 24 ore prima su un campo ostico come quello di Firenze. Una prova di ...

Panathinaikos nei guai - rischia l’esclusione dalle Coppe europee! : Il Panathinaikos rischia l’esclusione dalle coppe europee. Non si tratta di una ‘semplice’ indiscrezione, bensì di un fatto molto ben documentato dato che a rivelarlo è proprio il sito ufficiale dell’Uefa. Il motivo? Il Panathinaikos è ricoperto dai debiti e deve accelerare nel risarcimento dei creditori altrimenti potrebbe essere punito dall’esclusione definitiva dalle coppe europee. Il club greco è già stato ...

Volley femminile - Serie A1 : aumenta l’obbligo delle italiane in campo? I club minacciano di rinunciare alle Coppe Europee! : Braccio di ferro importante nella pallavolo italiano. I club di Serie A1, guidati da Conegliano (attuale capolista), hanno minacciato seriamente di non scendere in campo in Europa la prossima stagione se la Lega deciderà davvero di ridurre il numero di straniere per ogni club. Attualmente una squadra può schierare contemporaneamente massimo quattro atlete non italiane ma si vuole ridurre ulteriormente questo numero (si parla di 3) in modo che le ...

Basket - Coppe europee : Reggio corsara a Kazan. Orlandina e Sassari travolte : Bologna, 16 gennaio 2018 - Si è aperta con un successo e due sconfitte dalle proporzioni decisamente nette la settimana delle squadre italiane impegnate nelle Coppe europee. L'unica formazione a ...