Consultazioni al Quirinale subito dopo Pasqua I vescovi benedicono l' intesa M5s-Lega

Governo - Quirinale : Consultazioni subito dopo Pasqua : Le consultazioni partiranno subito dopo Pasqua. E' questo l'orientamento del Quirinale dopo l'elezione dei presidenti delle Camere. Lo si considera infatti un tempo congruo visto le incombenze ...

Paolo Gentiloni al Quirinale per dimettersi. Ecco cosa succede ora fino alle Consultazioni : L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano al Quirinale nello stesso pomeriggio della loro elezione ...

Gentiloni al Quirinale per dimettersi. Ecco cosa succede ora fino alle Consultazioni : L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano al Quirinale nello stesso pomeriggio della loro elezione ...

Verso il nuovo governo : a breve via alle Consultazioni al Quirinale : Il prossimo 3 aprile, presumibilmente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via alle consultazioni e ascolterà i vari gruppi parlamentari che lo guideranno nella scelta per il conferimento dell'incarico di governo. Ecco tutte le tappe.Continua a leggere

Matteo Renzi : 'Non salirò al Quirinale per le Consultazioni' : Forze in seguito alle polemiche che si sono levate nel suo partito alla notizia delle dimissioni 'posticipate', o forse in spregio a una politica che lo ha sfiancato, questa mattina l'ex premier ha ...

Matteo Renzi si è dimesso dal Pd/ "Consultazioni al Quirinale? Io vado a sciare" - dai caminetti alla neve : Matteo Renzi si è dimesso dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. Il discorso al Nazareno: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:12:00 GMT)

Renzi non salirà al Quirinale Consultazioni? Vado a sciare : Matteo Renzi dopo l'annuncio (finto) delle dimissioni da segretario del Pd, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Radio Capital. L'ex premier torna sulla grande sconfitta del Pd e spiega quali saranno le sue prossime mosse: "Non guiderò la delegazione che andrà al Quirinale per le consultazioni per la formzaione del nuovo governo". Poi ha aggiunto: "Deciderà la direzione, io Vado a sciare". Insomma ...

Renzi non salirà al Quirinale "Consultazioni? Vado a sciare" : Matteo Renzi dopo l'annuncio , finto, delle dimissioni da segretario del Pd, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Radio Capital. L'ex premier torna sulla grande sconfitta del Pd e spiega quali ...

MATTARELLA Consultazioni AL QUIRINALE/ Berlusconi rompe il silenzio : "A Salvini il mandato di Governo" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un governo?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Mattarella Consultazioni al Quirinale/ A chi l'incarico per fare il Governo - Meloni : "Indichiamo Salvini" : Mattarella, consultazioni al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un Governo?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:32:00 GMT)