Consip | Riesame annulla la sospensione dal servizio per Scafarto

Consip - Riesame annulla la sospensione del maggiore Gianpaolo Scafarto : Il tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare interdittiva dal servizio per l’ufficiale dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto, coinvolto nell’inchiesta Consip. Il militare era stato raggiunto dal provvedimento il 25 gennaio scorso su disposizione del gip che lo sospendeva dal servizio per il periodo un anno. Nei giorni scorsi i difensori del militare, Giovanni Annunziata e Attilio Soriano, avevano presentato istanza al tribunale ...