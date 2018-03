Confronto Lega - M5s per il governo Di Maio | ' Premier? Io non ci rinuncio'

Parlamento : al via Confronto su presidenze - dialogo M5S-Lega/Adnkronos : Roma, 14 mar. (Adnkronos) – A poco più di una settimana dalle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato, Lega e 5 Stelle prendono l’iniziativa. “Fino ad ora non c’e’ stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Conto di realizzarlo oggi. Telefonero’ a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Chiamero’ anche Martina e Grasso”, ha detto Matteo ...

Parlamento : al via Confronto su presidenze - dialogo M5S-Lega/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Oggi all’assemblea degli eletti azzurri, Berlusconi ha delineato uno schema che poco combacia con quello di Salvini. Se per il leader leghista “tutto fuorchè il Pd”, il Cavaliere continua a guardare ai dem come un interlocutore privilegiato. Certo Salvini, almeno per il momento, assicura di muoversi in concerto con la coalizione e ha risposto un secco “no” alla domanda se veda possibile un patto ...

Di Maio : pronti a Confronto per Camera e Senato”Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra : Di Maio: pronti a confronto per Camera e Senato”Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini: la Lega governerà con il centrodestra Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da “alleanze strane”. Di Maio: “Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali”. Affluenza: è il Veneto […] L'articolo Di Maio: pronti a confronto per Camera e ...

Di Maio : pronti a Confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio: "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

M5S - Di Maio snobba la Lega e aspetta al varco la sinistra : 'Noi vincitori ma aperti al Confronto' : ... a Raggi mancava qualche pezzo e il M5S non è voluto incorrere nel medesimo errore, ma soprattutto ha utilizzato il metodo dello scouting a 360 gradi che non si basa sulla provenienza politica dei ...

Luigi Di Maio - trionfo M5s Elezioni 2018/ “Confronto con Lega e con tutti : oggi inizia la Terza Repubblica” : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche 2018: trionfo del candidato premier M5S, "inizia la Terxa Repubblica. Parlo con tutti, pronti a governare a Camera e Senato". Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:22:00 GMT)

Di Maio : pronti a Confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio: "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Legacoop : "A Confronto con tutti - tranne i fascisti" : "Noi come Legacoop, all'interno dell'Alleanza delle cooperative italiane, insieme a Confcooperative e Agci, abbiamo prodotto un documento, 'Cambiare l'Italia Cooperando', sulla base del quale stiamo ...

Legacoop : "A Confronto con tutti - tranne i fascisti" : Roma, 27 feb. , Adnkronos/Labitalia, - "Noi come Legacoop, all'interno dell'Alleanza delle cooperative italiane, insieme a Confcooperative e Agci, abbiamo prodotto un documento, 'Cambiare l'Italia ...

Elezioni Salvini annulla Confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. Segretario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...