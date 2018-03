Confermata l’efficacia a lungo termine di un farmaco per la cura del carcinoma a cellule

fondazioneserono

(Di martedì 27 marzo 2018) Uno studio, che ha coinvolto ricercatori di vari Paesi del Mondo fra i quali l’Italia, ha seguito per un periodo prolungato persone condi Merkel trattate con ilavelumab. Si è rilevato che laproduce una risposta protratta nel tempo e ciò suggerisce vantaggi in termini di sopravvivenza. Ildi Merkel è una neoplasia rara e aggressiva della pelle, che determina ridotte percentuali di sopravvivenza nei soggetti nei quali la malattia ha prodotto metastasi a distanza. In una prima esperienza, eseguita con ilavelumab, si era osservato un buon livello di efficacia e di tollerabilità nel breve. Kaufman e colleghi hanno pubblicato i dati relativi a un periodo di osservazione superiore o uguale a un anno, di casi didi Merkel con metastasi a distanza che aveva progredito dopo un iniziale trattamento con ...