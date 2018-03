Concorso tecnico biomedico e OSS | 8 posti | scadenza fino al 2 maggio 2018

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) In campo sanitario sono stati emanati tre nuovi bandi pubblici, VIDEO per il ruolo didi laboratorioe operatore socio sanitario, per un totale di 8vacanti, da assegnare in differenti strutture sanitarie.tecnici sanitari di laboratorio L'Azienda Sanitaria Locale 3 Sud - Torre del Greco ha indetto un, per titoli ed esami, per l'assunzione di cinquedi collaboratore sanitario -di laboratorio, con contratto a tempo indeterminato. Possono prendere parte alla selezione: Cittadini italiani, o cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea; Idoneita' fisica all’impiego; Laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio; Iscrizione all'albo professionale. Domanda di partecipazione La domanda, indirizzata Al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - Torre del Greco, potra' pervenire ...