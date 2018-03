Come tradurre documenti Word

chimerarevo

: @perplimimi Ma come ti può venire di tradurre 'dall'aereo' con il genitivo sassone? Ma basta aver studiato inglese… - ClaudioCalzi : @perplimimi Ma come ti può venire di tradurre 'dall'aereo' con il genitivo sassone? Ma basta aver studiato inglese… - ruggerolecce : • Come tradurre un sito in Wordpress • Ruggero Lecce - Consulente Web Marketing per Blog per l'Anima - SERGEJA2 : RT @Mrsheronvdale: Raga a me sta piacendo, mi sembra molto più realistico e vicino a noi di molte altre serie. Poi tipo ci sono un sacco di… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Molti servizi online consentono di effettuare delle traduzioni di qualsiasi documento. Purtroppo, il più delle volte, questi tool stravolgono totalmente la formattazione dei testi. Eliminando quest’ultima, essi vengono resi praticamente illeggibili. Tuttavia, esistono alcune soluzioni completamente gratuite alle quali possiamo tranquillamente rivolgerci. Potremo effettuare le traduzioni direttamente con, oppure possiamo sfruttare il servizio Google Drive. Vediamo quindiin poche e semplici mosse. Indice MicrosoftGoogle Drive SDL Traduzione con MicrosoftMolti non ne sono a conoscenza, ma sfruttando il software Microsoftpossiamoin modo facile e veloce. L’unica pecca è che non è possibile salvare il testo tradotto in un nuovo file DOC, in quanto il documento verrà mostrato nel browser. Tuttavia ...