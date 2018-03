Come sincronizzare Android con Mac

chimerarevo

: #OraLegale 2018: quando e come sincronizzare gli orologi! - RadioItalia : #OraLegale 2018: quando e come sincronizzare gli orologi! - Unni951 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - claudiopanfigl6 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 27 marzo 2018) Se avete subito il fascino di un devicee di un computer Apple, allora non potrete che scontrarvi con un piccolo problema: collegare i due dispositivi. La sincronizzazione dei device non è proprio semplice e immediatapere Windows. In questa guida esploriamo quindi le soluzioni più pratiche ed efficienti per risolvere il problema. Trasferimento dei file con Software Se non avete problemi di memoria, la soluzione più immediata è installare un software proprietario. Samsung mette a disposizione SmartSwitch e Huawei fornisce HiSuite disponibile direttamente sull’App Store. Ma cosa succede se lo stesso Mac viene usato da più utenti con device di brand differenti? Google ci viene incontro conFileTransfer, assolutamente universale (da3.0). Basta recarsi sul sito, scaricare ed installare il pacchetto e successivamente collegare il device al computer con ...