Come i social hanno cambiato i brand e i personaggi pubblici

?Cade con lo scooter con la fidanzata : Simone muore a 18 anni. Strazio social di Asia : "Vola in cielo Come sai fare - tu amore mio" : TREVISO - Ancora un giovane vittima di un incidente stradale nella Marca: Simone Giupponi, 18 anni, non ce l'ha fatta dopo lo schianto di giovedì col suo scooter dove...

Instagram - sbarca lo shopping online : ecco Come acquistare sul social : Più vicino al mondo delle fashion blogger è invece l'app 21buttons. Anche qui la similitudine con Instagram è innegabile, ma rispetto a Depop c'è molta più attenzione all'estetica della fotografia. ...

Ape sociale - domande in scadenza : quando e Come richiedere il sussidio : Ape sociale, c'è tempo fino al 31 marzo. Questa infatti la prima data utile per presentare la domanda di certificazione dei requisiti per l'anticipo pensionistico a carico dello Stato. L'Inps infatti ha...

Massimo Siragusa : "La casa è rifugio - luogo di incontro - status sociale - affermazione di identità. Non averla è Come perdere tutto" : Scorci di un paese, una viuzza stretta dietro l'angolo, case con pareti dai colori acquerello scartavetrate dal sole, dai venti e da tempeste, una cornice bianca, ancora mura e finestre vuote, un albero vivo, un cancello arancione circondato dall'edera, l'interno di una chiesa, le saracinesche abbassate. Apriamo "Respirano i muri" (contrasto editore) di Paolo Di Stefano e sono le foto di Massimo Siragusa - dense e limpide, immediate ed ...

Gli scienziati Come devono comunicare sui social network? : La scienza ha bisogno dei social network, ma a volte non sa bene come usarli. Rischiando di fare più male che bene. Un'analisi

Gli scienziati Come devono comunicare sui social network? : (foto: Getty Images) Può la comunità scientifica litigare a proposito di selfie su Instagram? Eccome. Un editoriale della giovane ricercatrice canadese Meghan Wright, apparso su Science – una delle riviste scientifiche più importanti del mondo – ha messo in discussione il ruolo di Instagram nel modo in cui le scienziate si presentano al pubblico. Scatenando fortissime reazioni online da parte di scienziati e divulgatori, e rilanciando l’hashtag ...

Spielberg - il racconto dei colleghi eccellenti e la paura dei social : "Senza legge Come il West" : David di Donatello alla carriera per Steven Spielberg. In trasferta nella Capitale per ricevere il premio e parlare del nuovo film Ready Player One , il maestro del cinema ha svelato anche una parte ...

Come cancellarsi dai social e proteggersi dalle manipolazioni : Software che ingannano i social network, trucchi per confondere gli inserzionisti. E in ultimo, la soluzione finale. La cancellazione permamente dai social. Ecco Come fare...

FACEBOOK E LE RICHIESTE DEI FALSI AMICI/ Ecco Come cancellarsi definitivamente dal social network : FACEBOOK e le RICHIESTE dei FALSI AMICI, una truffa da evitare: Ecco come fare. Spesso e volentieri ci arrivano RICHIESTE di account FALSI che vogliono diventare nostri AMICI, ma...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:19:00 GMT)

Come cancellarsi da Facebook e dagli altri social network : Chi è stanco di stare appresso a notifiche, commenti, cuoricini e qualsivoglia contenuto sui propri profili social, al netto delle “diete digitali” (Come non bastassero quelle alimentari), o chi è in ansia dopo l’ennesimo scandalo sull’utilizzo improprio dei dati (vedi alla voce: Cambridge Analytica) può a un certo punto scegliere di cancellarsi da Facebook o dalle altre piattaforme a cui è iscritto. Se si aspetta però ...

Come cancellarvi dai social senza lasciare tracce : Avere un profilo su Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat oggi è la normalità. Eppure può succederci di desiderare di fare un passo indietro sottraendoci alla sovraesposizione alla quale ci sottopongono i social e dalle nostre manie. Secondo una ricerca condotta da Deloitte in 31 Paesi, l’80% degli intervistati si addormenta col cellulare il mano, il 37% controlla le notifiche sul cellulare nel bel mezzo della notte e al mattino il 57% ...