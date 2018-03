“Come ha potuto!?” Era suo figlio | aveva 7 anni Una separazione difficile | la paura che

caffeinamagazine

(Di martedì 27 marzo 2018) Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio bambino? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs ildi soli 7è morto e la responsabilità è proprio della mamma. Il piccolo è morto nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere in tribunale l’udienza per l’affidamento del bambino e la donna era sconvolta, così devastata da usare una sciarpa e un cuscino per uccidere, soffocandolo, Archie. Questa la ricostruzione dell’accusa, sebbene la Speed abbia sempre negato. Ma un’affermazione l’ha tradita: “Meglio morto che con il padre”. I fatti risalgono ...