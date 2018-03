Come collegare iPhone alla TV

chimerarevo

: E come non collegare tutto questo ai misfatti del MPS, all'omicidio di Rossi e ad altri maneggi che politica e fina… - Antonio_Coppi : E come non collegare tutto questo ai misfatti del MPS, all'omicidio di Rossi e ad altri maneggi che politica e fina… - vashappeningx : Che poi, Cristo, se proprio dovete affibbiargli una beard sceglietene una che sia quantomeno CREDIBILE, come diamin… - RossiMyStar_ : @fedefederossi Sei la cosa più bella che possa esistere, quest'anno mi sono scervellata molto ma alla fine ho d… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Se ricordate bene, vi abbiamo già fornito in precedenza una guida completa sulo smartphoneTV, ma nel caso di dispositivi iOS abbiamo pensato ci fosse il bisogno di una guida dedicata suTV per alcuni motivi che vi spiegheremo a breve. In effetti, particolarizzando il discorso ai dispositivi mobili della mela – e quindi, iPad e iPod Touch – esistono diversi metodi per effettuare un collegamentopropria TV e mostrare su di essa lo schermo del vostro dispositivo:TV con cavoTV senza cavo Utilizzando Apple TV Senza usare Apple TVTV con cavo Un metodo semplice e universale peril vostro(o un qualunque dispositivo iOS)TV, è quello di utilizzare un apposito cavo che potete reperire pressoché ovunque. Il grande vantaggio di ...