oubliettemagazine

: Lucca è la città della grande manifestazione Lucca comics and games, ormai meta d’obbligo per tutti gli appassionat… - OublietteMag : Lucca è la città della grande manifestazione Lucca comics and games, ormai meta d’obbligo per tutti gli appassionat… - OublietteMag : Collezionando 2018: la mostra mercato del fumetto di Lucca - HyboriaLeague : RT @GruppoEsperti: Nel 2018 sempre titolare collezionando 9 presenze (6,11 di media voto) condite dalla preconvocazione anche in #Nazionale… -

(Di martedì 27 marzo 2018)è la città della grande manifestazionecomics and games, ormai meta d’obbligo per tutti gli appassionati die non solo, ma da tre annicrea e Anafi organizzanodel(24 e 25 marzo). Non è assolutamente una replica primaverile della kermesse maggiore, ma vuole essere una manifestazione …