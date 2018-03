Cocaina | Nicola Berti nella bufera | denunciato per favoreggiamento

Blastingnews

: Nicola Berti nei guai: l'ex Inter denunciato per favoreggiamento su traffico di cocaina - TUTTOJUVE_COM : Nicola Berti nei guai: l'ex Inter denunciato per favoreggiamento su traffico di cocaina - Libero_official : Vi ricordate il mitico Nicola Berti dell'Inter? Coinvolto in una brutta, anzi bruttissima storia. Oggi... -

(Di martedì 27 marzo 2018) Un vicenda giudiziaria che potrebbe rappresentare anche un danno di immagine per l'Inter. Questa volta non si tratta di problematiche sportive per la squadra allenata da Luciano Spalletti attualmente in piena corsa per raggiungere l'agognata qualificazione in Champions League nel campionato di serie A. Stiamo parlando di una vicenda imbarazzante che coinvolge una sua storica bandiera. Stiamo parlando di, centrocampista nerazzurro a cavallo tra gli anni '80 e '90, vincitore di uno scudetto e due Coppe Uefa e vice campione del mondo con la Nazionale ad USA '94. Attualmente riveste il ruolo di responsabile per l'Inter dei rapporti con i club di sostenitori nel mondo. Sarebbe coinvolto in una vicenda di traffico di stupefacenti e consumo dianche se, dalle informazioni trapelate, la sua posizione sarebbe comunque marginale....