Coca-Cola lancia in Italia la nuova gamma di toniche Royal Bliss

Cocaina - Nicola Berti nella bufera : denunciato per favoreggiamento : Un vicenda giudiziaria che potrebbe rappresentare anche un danno di immagine per l'Inter. Questa volta non si tratta di problematiche sportive per la squadra allenata da Luciano Spalletti attualmente in piena corsa per raggiungere l'agognata qualificazione in Champions League nel campionato di serie A. Stiamo parlando di una vicenda imbarazzante che coinvolge una sua storica bandiera. Stiamo parlando di Nicola Berti, centrocampista nerazzurro a ...

Patagonia : la sistemazione più spettacolare è l'ECocamp : L'obiettivo del progetto, era la creazione di una sistemazione unica e sostenibile , nel cuore di una tra le più spettacolari e remote regioni al mondo. L'ispirazione delle originali suite arriva ...

Exploit di Coca Cola HBC : Grande giornata per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,00%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base ...

Coca Cola assume : ecco le offerte di lavoro 2018 : Periodicamente, Coca Cola seleziona anche neolaureati in Ingegneria, Economia e materie umanistiche, da inserire in un programma di formazione e lavoro della durata iniziale di 3 mesi , ...

Coca-Cola a Napoli per primuovere l'inclusione : la coppa del mondo fa il giro della città : Coca-Cola giunge a Napoli per promuovere l'inclusione attraverso lo sport. L'iniziativa del 18 marzo, fortemente voluta dal Comune di Napoli, vedrà la coppa dei mondiali FIFA 2018 fare tappa in tre ...

Comune di Napoli e Coca-Cola per inclusione : Atterrata nell'aeroporto di Napoli Capodichino, poco prima della presentazione in Comune, la Coppa del mondo - nell'ambito del Fifa world cupTM trophy tour by Coca-Cola - raggiungerà domani le sedi ...

Coca-Cola porta in Italia le toniche premium Royal Bliss : Aspettando conferme per la sua primissima bevanda alcolica, attualmente in fase di studio in Giappone, The Coca-Cola Company ha presentato ufficialmente all’Italia il brand Royal Bliss, che propone una nuova gamma premium di toniche e mixer. E lo ha fatto con un grande party a Roma, in collaborazione con Vogue Italia. L’evento si è svolto all’interno della suggestiva cornice de La Lanterna, dove l’invito a osare che ...

Fa sesso orale con una donna che si masturba sul treno - poi si lava con la Coca-Cola : Il viaggiatore è stato condannato a pagare una multa di 700 dollari per il bizzarro incidente avvenuto a dicembre nei pressi di Sidney. L'uomo si sarebbe alla donna che si stava masturbando prima che questa le praticasse un atto di sesso orale.Continua a leggere

In Giappone verrà presentata la prima Coca-cola alcolica : La coca-cola è sempre in fase di sperimentazione, capace di soddisfare la sete del suo pubblico con un’ampia gamma di prodotti. Un piccolo esperimento sul mercato Giapponese, ma un grande passo per coca-cola, che per la prima volta presenterà una bibita alcolica. La notizia è stata data a febbraio sul sito ufficiale del brand, tramite un’intervista a Jorge Garduño presidente della divisione Giapponese dell’azienda. Infatti è ...

La prima bevanda alcolica di Coca-Cola? : Per Coca-Cola si tratterebbe di una novità assoluta in quasi 130 anni di storia: dopo le più svariate versioni delle sue bevande, le ultime aromatizzate con la pesca della Georgia e il lampone della California, il marchio statunitense starebbe per lanciare sul mercato giapponese il suo primissimo drink alcolico. Proprio così: secondo quanto riportato dal Financial Times la divisione nipponica dell’azienda starebbe testando proprio in ...