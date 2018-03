Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 28 marzo

Foxtrot – La danza del destino - film al Cinema dal 22 marzo : recensione curiosità : Foxtrot – La danza del destino è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018. La pellicola è del 2017 diretta da Samuel Maoz con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE ...

Fixeur - film al Cinema dal 22 marzo : recensione curiosità : Fixeur è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018. La pellicola è un thriller del 2016, diretto da Adrian Sitaru, con Tudor Istodor e Mehdi Nebbou. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Fixeur, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Fixeur DATA USCITA: 22/03/2018 GENERE: Drammatico, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Adrian Sitaru CAST: Tudor ...

Hostiles - film al Cinema dal 22 marzo : recensione curiosità : Hostiles è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018. La pellicola è un western del 2017, diretto da Scott Cooper, con Christian Bale e Rosamund Pike. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Hostiles, film al cinema: scheda DATA USCITA: 22/03/2018 GENERE: Avventura, Drammatico, Western NAZIONALITA’: USA ANNO: 2017 REGIA: Scott ...

8 minuti - film al Cinema dal 22 marzo : recensione curiosità : 8 minuti è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018, di genere drammatico del 2018. Diretto da Dado Martino è interpretato da Alessandra Silvesti e Fabrizio Savegnago. Il film è ispirato alla tragedia dell’Hotel di Rigopiano spazzato via da una valanga a gennaio 2017. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE 8 minuti, film al cinema: ...

Le storie di Sofia Viscardi al Cinema con il film "Succede" : Roma, , askanews, - Sofia Viscardi è una youtuber milanese di 19 anni, seguita su Facebook da 200mila persone e da un milione e mezzo su Instagram. Gli adolescenti che sono impazziti per le sue storie ...

Dal 24 aprile al Cinema 'Interruption' - un film del regista greco Yorgos Zois : Oscuro e misterioso come un noir, è un film che sa avvolgere e scuotere, anche per il modo in cui rielabora la cronaca e la storia greca recente. A proposito del rapporto fra finzione e realtà in "...

Peter Rabbit - film al Cinema dal 22 marzo : recensione curiosità : Peter Rabbit è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018. L’eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Peter Rabbit, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Peter ...

Pacific Rim 2 La Rivolta - film al Cinema in uscita il 22 marzo : recensione - curiosità : Pacific Rim 2 La Rivolta è uno dei film al cinema uscito il 22 marzo. Diretto da Steven S. DeKnight, nel cast ha John Boyega e Scott Eastwood e con Adria Arjona, Jing Tian, Burn Gorman e Charlie Day. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Pacific Rim 2 – La Rivolta, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Pacific Rim: Uprising DATA uscita: ...

Cinema : Indiana Jones - nuovo film della saga al via : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Milano - il pane e il Cinema : in sala clochard e abitanti del centro per film e dibattito : Appena le luci della sala si riaccendono sui titoli di coda che ancora scorrono, Silvano, commosso dalle scene finali del film, rimprovera bonariamente don Luca: «Questa volta hai voluto farmi ...

Film in uscita al Cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend : da Foxtrot a Pacific Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...

Cinema - calo nelle sale. Il presidente dei distributori Anica : “Documentari e film evento sono aumentati ma non sono “veri” film” : “Agonia, disaster movie, dati inesatti. Mi dispiace ma con il vostro articolo avete fatto disinformazione, qualcosa che poi danneggia il Cinema stesso”. Parole di Andrea Occhipinti, in qualità di presidente dei distributori Anica, di fronte all’articolo “Cinema, il paradosso: meno spettatori ma più film in sala. Ecco perché è una strana agonia”. “Avete confuso la rivolta degli esercenti per i Cinema a 2 euro una volta al mese, iniziativa portata ...

Peter Rabbit e Pacific Rim 2 - i film al Cinema questa settimana : ... Rose Byrne, Sam Neill, Marianne Jean-Baptiste, Natalie Dew Genere : Avventura Durata : 95' Regista : Will Gluck Chi non conosce Peter coniglio? Il beniamino dei bambini di tutto il mondo, creato ...

DAVID DI DONATELLO 2018 - AMMORE E MALAVITA MIGLIOR FILM/ Vincitori : cerimonia all'altezza del Cinema italiano? : DAVID di DONATELLO 2018, Vincitori della 62esima edizione: AMMORE e MALAVITA MIGLIOR FILM, a Jasmine Trinca il premio come “MIGLIOR attrice protagonista”(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:07:00 GMT)