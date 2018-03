Ciclismo | Peter Sagan | ' Perché dovrei leggere i giornali?'

Ciclismo - il borsino del fine settimana : promossi e bocciati. Peter Sagan si riscatta - la Quick-Step Floors scalda i motori verso il Fiandre. Si vede Diego Rosa : Un’altra settimana di Ciclismo è andata in archivio. A sei giorni dal Giro delle Fiandre che aprirà il trittico delle Monumento del mese di aprile, vediamo come si sono comportati i big, tra coloro che hanno destato una buona impressione e chi invece ha deluso le aspettative, anche pensando ai prossimi appuntamenti, con il Giro d’Italia che si avvicina a grandi passi. Fortunatamente, sono più le note positive rispetto a quelle ...

Milano-Sanremo - Peter Sagan : ‘Risultato positivo per il Ciclismo’ Video : Era il grande favorito della vigilia, ma anche stavolta Peter Sagan [Video] non è riuscito a fare sua la #Milano Sanremo. Il tre volte iridato non ha reagito all’affondo di Vincenzo Nibali sul Poggio, confidando di poter recuperare negli ultimi chilometri e vincere poi allo sprint. Invece il campione siciliano è andato a vincere e Sagan non è riuscito neanche a concludere la corsa con una volata convincente, finendo solo al sesto posto. ...

Ciclismo - Strade Bianche 2018 : Peter Sagan sarà l'uomo da battere? : Il tre volte campione del mondo si presenterà però, ancora una volta, al via da favorito . Il capitano della Bora-hansgrohe, infatti, si presenterà sicuramente con condizioni fisiche discrete , ...

Ciclismo - Strade Bianche 2018 : Peter Sagan sarà l’uomo da battere? : 184 chilometri con partenza e arrivo in quel di Siena, ma soprattutto uno scenario unico. E’ la “classica del Nord più a sud d’Europa”: la Strade Bianche. Sabato 3 marzo si disputerà l’edizione 2018 della corsa, che prevederà come di consueto i caratteristici tratti in sterrato: non solo un contorno, anzi, protagonisti della gara in chiave vittoria finale. Chi non è mai ancora riuscito a portarsi a casa il successo è Peter ...

Ciclismo - un paio di occhiali innovativi per Peter Sagan Video : Il Campione del Mondo #Peter Sagan è sempre al centro dell’attenzione nel mondo del Ciclismo [Video] ed ogni novita' che lo riguarda finisce inevitabilmente nella lente d’ingrandimento. Nella sua corsa d’esordio stagionale, il Tour Down Under, il fuoriclasse slovacco ha gareggiato con un accessorio che ancora non è in commercio. Si tratta di un paio di occhiali di un’azienda che sta entrando nel #Ciclismo su strada e che propongono una curiosa ...

Ciclismo - Peter Sagan in visita da Papa Francesco! Donata una bici personalizzata al Pontefice : Peter Sagan è tornato dal Tour Down Under e oggi ha fatto visita a Papa Francesco. Il Santo Padre lo ha ricevuto in Piazza San Pietro: ad accompagnarlo anche la moglie Katerina, il piccolo Marlon, i genitori ed Ermanno Leonardi, il numero 1 di Specialized Italia. Il tre volte Campione del Mondo ha donato al Pontefice una bicicletta di colore bianco con la bandiera argentina e il nome di Sua Santità. Nel pomeriggio visita alla Cappella Sistina e ...