Ciclismo | Matteo Moschetti | il nuovo fenomeno italiano Dall’anno prossimo alla

(Di martedì 27 marzo 2018) Per un’Italia delche resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso diper le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’annonuova squadra Continental Polartec-Kometa, creata da Alberto Contador ed Ivan Basso, ed ha già ottenuto ben sei successi. Le corse vinte sono ovviamente di categoria minore rispetto alle vere gare professionistiche, ma hanno già fatto capire la classe del corridore azzurro. “? Ha una classe super. Incredibile” a parlare è Alberto Contador. Il commento sul giovanissimo passista veloce arriva anche da parte di Basso: “è un corridore tutto da ...