Ciclismo | Daniel Martinez aggredito da un automobilista in Toscana! Colombiano picchiato

(Di martedì 27 marzo 2018) Brutta notizia nel mondo del. IlFelipeè statoda unmentre si stava allenando nei pressi di Pistoia e ora si trova in ospedale sotto osservazione. Il giovane corridore del Team EF Education First era in compagnia dei connazionali Julian Cardona, Miguel Eduardo Florez e Kristian Yustre. Il gruppetto avrebbe rischiato di cadere proprio a causa di un'autovettura. Stando alle prime ricostruzioni,avrebbe urlato all'indirizzo del guidatore che a quel sarebbe sceso dalla macchina e avrebbeil 21enne.non ricorderebbe nulla dell'accaduto. Si attendono ulteriori sviluppi.