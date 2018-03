Ciao Fabrizio | la dolce ala della gentilezza della tv

blogo

: Ciao Fabrizio, una voce amica e familiare che irrompeva dolcemente nelle nostre case e con quella leggerezza ci fac… - Negramaro : Ciao Fabrizio, una voce amica e familiare che irrompeva dolcemente nelle nostre case e con quella leggerezza ci fac… - NaliOfficial : Ciao Fabrizio, pensando a te mi vengono in mente solo cose belle, quindi grazie ?? #FabrizioFrizzi - redazioneiene : Ciao Fabrizio #FabrizioFrizzi #LeIene -

(Di martedì 27 marzo 2018) La fredda rugiada di una notte di fine marzo aveva avvolto tutto quanto c'era da avvolgere e una nuova giornata stava per nascere. Una giornata apparentemente come molte altre, ma arriva improvvisamente una notizia, da uno scroll di una rete all news e tutto cambia, radicalmente. Difficile per me scrivere queste righe.era un amico, un amico vero, è per lui che ora sono qui. Con lui era nata la mia passione per la televisione. Con il Barattolo, con Tandem, poi l'approdo in prima serata con Europa Europa, una promozione che ho sentito anche mia, seppur senza nessun merito personale ovviamente. Le grandi edizioni di Miss Italia, il successo di Scommettiamo che, Per tutta la vita e ora le soddisfazioni all'Eredità.prosegui la lettura, laalatv pubblicato su TVBlog.it 27 marzo 2018 23:04.