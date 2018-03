Ciao cara Italia | ti lasciamo per seguire i nostri sogni 

Ciao cara Italia - vado a Londra dove c’è il lavoro : Oggi è una giornata di grigio e di pioggia a Milano, e io mi sveglio presto anche di sabato mattina perché devo organizzare le mie cose di una vita in due valigie e poi partire. In questo momento storico nel nostro Paese, non potevo che usare la mia storia per raccontare cosa vuole dire davvero essere un giovane in Italia. ...