Christine Lagarde vuole un fondo anti-crisi? Ora i cittadini sanno riconoscere gli inganni

(Di martedì 27 marzo 2018) di Fabio Ecco la notizia: “(Fmi) propone unper l’Eurozona. Undi “stabilità fiscale” centrale, quindi comune ed europeo, alimentato dai contributi dei singoli Paesi dell’eurozona, in una misura pari allo 0,35% del Pil su base annua, con la missione di erogare in via automatica trasferimenti agli Stati con «cuscinetti» fiscali insufficienti per aiutarli ad attraversare momenti di difficoltà economica”. Adesso il commento. Un aspetto del risultato di queste ultime elezioni politiche, sottovalutato e non trattato dai media, è la consapevolezza migliorata degli elettori e la loro capacità di informarsi e farsi delle idee personali sull’economia e la politica. Dato il numero elevato di fonti di informazione, soprattutto sul web, essere informati è oramai alla portata di tutti. Gli elettori sono più maturi, più coscienti degli ...